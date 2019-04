5. April 2019, 18:44 Uhr Aktion Räterepublik wieder erleben

Dorothea Schröder ist eine findige Spezialistin fürs Dokumentartheater, Anna Lengyel eine gleichgesinnte Kollegin vom Panodrama in Budapest. In Ungarn wurde die Räterepublik am 4. April ausgerufen, in der Folge trauten sich die Münchner am 7. April 1919 dasselbe. Das kann man nun dank der beiden Theatermacherinnen noch einmal erleben, am Sonntag, 7. April, um 18 Uhr in der Bayern LB in der Brienner Straße 18. Dort stand einst das Wittelsbacher Palais, in dem damals die Arbeiterräte ihre politische Utopie entwarfen. Beim Reenactment kriegt das Publikum erst einmal erklärt, was eine Räterepublik war, dann darf man Erich Mühsam oder Ernst Toller sein, also deren Texte vortragen. Oder auch nur zuhören und darüber nachdenken, wie man die damaligen Forderungen auf heutige Verhältnisse übertragen kann. Denn "Alles ist möglich" lässt nicht nur Historie auferstehen, es lässt die Zuschauer aktiv Teil werden an gemeinsamen, politischen Entscheidungsprozessen. Am 4. Mai folgt dann das blutige Ende des Traums, die "Giesinger Schlachten" im Giesinger Bahnhof, das Gemetzel der Kontrarevolution.