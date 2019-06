14. Juni 2019, 18:57 Uhr Akrobatik und Theater Wohnungssuche im Wunderland

Die Flüchtlings-Parabel "Alice On The Run" der Straßenaktionisten Titanick eröffnet als gewaltiges Spektakel eine Reihe von vier Freilicht-Theaterstücken

Von Michael Zirnstein

Die Programmheftmacher von Tollwood bemühen Sartre, um ihr Open-Air-Schauspiel auf philosophische Säulen zu heben: "Das Straßentheater sollte für die Fantasie der Bewegung und für die Bewegung der Fantasie sorgen", hat der französische Parade-Intellektuelle einmal zu Daniel Cohn-Bendit gesagt. Georg Lennarz formuliert weniger blumig, wenn er vom Stück "Alice On The Run" seiner Kompanie Titanick erzählt - und das, obwohl er darin ein weißes Kaninchen spielt. "Alice ist einfach nur ein Mädchen, das jeder so kennt", sagt er. Dieses Mädchen hat ein Problem, denn irgendwas zerreißt seine Wohnstätte. "Das Haus geht grundlos kaputt, das konstruieren wir", erklärt Lennarz. So hat sein Theaterkollektiv aus Leipzig und Münster der gut 150 Jahre alten Geschichte von Lewis Carroll einen Schubs in eine neue Richtung gegeben. Und eine politische Dringlichkeit. Denn zweifelsohne ist diese obdach- und heimatlose Alice auf der Flucht.

Man könne das Tränenmeer, das das Mädchen weint, als das Mittelmeer deuten, man könne die Insel mit der Weißen Königin, auf der Alice in ihrem Badewannenboot landet, Lampedusa nennen. "Aber das sagen wir natürlich nicht", so der Hasenmann, "manche erkennen die Anspielungen sofort, andere gar nicht, auch das ist vollkommen okay." Damit hat Lennarz eine ebenso gültige Definition der Aufgaben eines Theaters gegeben.

Freilich entstand "Alice On The Run" im Jahr 2015, als viele Flüchtlinge in Europa eintrafen. "Wir wollten aber kein syrisches Kind auf die Bühne stellen", sagt Lennarz, etwas Märchenhaftes schwebte ihnen vor, und so kamen sie auf die rastlose Wunderland-Alice, die schon länger durch ihre Ideenschmiede geisterte. "Polittheater ist nicht so unser Ding." Vielmehr ist die Titanick-Besatzung Spezialist für - so ihr Internet-Angebot - "spektakuläre Platzinszenierungen, Parkinszenierungen oder Paraden für mehrere Tausend Zuschauer auf ihrem Festival". Auf Tollwood war diese 1990 gegründete, preisgekrönte Truppe seltsamerweise nie, die Münchner bestaunten sie aber bei der 850-Jahr-Feier in ihrer "Firebirds"-Schau mit tollkühnen Piloten und fliegenden Kisten auf der Sonnenstraße. Mit dieser gastiert Titanick zur Zeit in St. Petersburg; "Alice" zeigte man zuletzt auf einer großen Südamerika-Tournee. In Deutschland spiele man verhältnismäßig wenig. Mit Tollwood könnte sich eine längerfristige Partnerschaft ergeben - großformatige Poesie-Spektakel mit Haltung sind hier gesucht.

An allen vier Wochenenden bietet das Sommerfestival in diesem Jahr jeweils eine anderes großes Open-Air-Theater bei freiem Eintritt. Auf "Alice On The Run" von Donnerstag bis Samstag, 27. bis 29. Juni, folgt die Compagnie des Quidams. Die französische Truppe lässt in "Fiers à Cheval" ballonartige, leuchtende Pferdefiguren übers Gelände stolzieren und schweben - eher etwas zum Staunen und Träumen, als ein Appell für artgerechte Tierhaltung (4. bis 7. Juli). Die Riesenfigur "Venùs" aus 8500 Metern Eisendraht und Weidengeflecht, geführt an Stäben von der Kompanie L'Homme debout, lässt sich als Sinnbild des menschliche Strauchelns und Wiederaufstehens sehen (11. bis 13. Juli). Deutlich politischer tanzen zum Finale Cie Dyptik gegen Widerstände an: Die Bühne der französischen Hip-Hop-Truppe zerteilt ein Metalgerüst: Ein elektrischer Zaun? Ein Gefängnis? Auf jeden Fall eine Barriere, die die jungen Akteure höchst kunstvoll überwinden (18 bis 20. Juli).

Technisch viel aufwendiger inszeniert die Titanick-Gruppe auf einer Fläche von 50 Metern Durchmesser: mit drei beweglichen Kuben, einem Uhrwerk und einer Riesenpyramide als Schachbrett, auf dem die Weiße und die Rote Königin das Schicksal von Alice ausspielen. Sie selbst hat nicht viel zu sagen. Ihr einziger Freund, das Kaninchen, stirbt. Alles ist hier etwas anders als in der Vorlage, mehr Kafka-Staat als Wunderland - und der Zuschauer mittendrin im Spiel und seiner Fantasie.

80 Prozent der 420 Veranstaltungen auf dem Sommer-Tollwood (26. Juni bis 21. Juli) kosten keinen Eintritt - vom Kinderprogramm über die Performances bis zum Straßentheater und den Konzerten auf den kleineren Bühnen.

Alice On The Run, Do.-Sa., 27.-29. Juni, 21.50 Uhr