27. März 2019, 20:08 Uhr Akademietheater Wien Die Welt hat Feierabend

Wolfram Lotz' Stück "In Ewigkeit Ameisen" am Akademietheater Wien - eine Endzeitparty mit Igeln, Engeln und vor allem sehr abstrusen Dialogen.

Von Christine Dössel

Die Welt ist eine runde Sache. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und am Ende löscht er sie dem apokalyptischen Plan gemäß wieder aus. Im zum Wiener Burgtheater gehörenden Akademietheater ist es so weit: Zwei Engel seilen sich vom Schnürboden ab mit dem Auftrag, die Menschheit zu richten. Beide in blauer Arbeitsmontur. Der eine, Michael, ist ein Erzengel mit Schwert und schwarzen Flügeln (Christiane von Poelnitz); der andere, Ludwig, sein etwas dümmlicher Hiwi (Katharina Lorenz). Die beiden streiten und ...