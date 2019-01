14. Januar 2019, 18:43 Uhr Akademie und Revolution Keimzelle des Widerspruchs

Künstlerische Interventionen als politische Agitation haben eine lange Tradition in der Münchner Kunsthochschule. An drei Abenden wird jetzt daran erinnert

Von Sabine Reithmaier

Schrille Auftritte kann die "Polizeiklasse" gut. Das Kollektiv hat sich 2018 an der Akademie der Bildenden Künste gegründet, um gegen das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz, die Asylpolitik der CSU und Innenminister Horst Seehofer zu protestieren. Dafür stellten die Münchner Kunststudenten beispielsweise Überwachungskameras in der Isar auf, erbrachen eine hellblaue Flüssigkeit vor der Staatskanzlei, absolvierten Schweigemärsche oder retteten Schwimmwesten.

Protestierende Studierende bemalten von Juni 1968 an Wände und Fußböden, aber auch Fassaden und Dach der Münchner Kunstakademie. (Foto: Akademie der Bildenden Künste)

Künstlerische Interventionen als politische Agitation haben eine lange Tradition in der Geschichte der Münchner Akademie. Die Zeiten haben sich allerdings gewandelt: Zu einer Schließung der Einrichtung haben die Aktionen der Polizeiklasse bislang nicht geführt, während 1919 und 1969 die heiligen Hallen aufgrund von Protesten gleich dreimal zugesperrt wurden. Das "Doppeljubiläum" - 100 Jahre nach der ersten Räterepublik und 50 Jahre nach "68" - nimmt die Akademie nun zum Anlass, sich drei Abende lang intensiv mit ihrer Geschichte zu beschäftigen und nach Kontinuitäten in politischen Umbruchzeiten zu suchen. "Der Blick in die Geschichte schärft auch den Blick auf die Gegenwart", sagt Caroline Sternberg, Leiterin des Akademie-Archivs, die gemeinsam mit dem Vizepräsidenten Johannes Kirschenmann die Veranstaltungstrias "Akademie und Revolution" konzipiert hat.

Künstlerische Interventionen als politische Agitation haben eine lange Tradition in der Geschichte der Münchner Akademie. (Foto: Akademie der Bildenden Künste)

Der Ausschuss revolutionärer Künstler hatte aufgrund einer Vollmacht Gustav Landauers, des "Volksbeauftragten für Volksaufklärung", die Akademie am 8. April 1919 schließen lassen. Ein Leuchtturm wie in der Prinzregentenzeit (1886-1912) war die Hochschule längst nicht mehr, ein Umsturz des grundsätzlichen Systems schien den Revolutionären daher angebracht. Der Ausschuss suspendierte die Professoren, von denen sich manche wie Heinrich von Zügel so bedroht fühlten, dass sie sofort untertauchten. Ein studentisches Gremium erarbeitete eine Liste der neu zu ernennenden Lehrkräfte. Welche Namen darauf standen, ist bis heute unbekannt. Die entsprechenden Stellen in den Akten seien geschwärzt, sagt Sternberg. Die Neustrukturierung scheiterte genauso wie die Revolution. Die Professoren kehrten zurück. Alles blieb beim Alten, abgesehen davon, dass von 1920/21 an Frauen an der Akademie studieren durften. Der folgende konservative Rutsch erfasste auch die Akademie. Und die Nationalsozialisten wussten die Einrichtung für ihre Kunstpropaganda ohnehin gut zu nutzen.

Fotografiert hat die Wandmalereien damals ein Hausmeister der Akademie, der die Sachbeschädigungen für die Polizei dokumentieren musste. (Foto: Akademie der Bildenden Künste)

Der Neustart nach 1945 fiel aus. Erst in den Sechzigerjahren begannen sich die Studenten über das "vergreiste Personal" aufzuregen. Unter den Professoren gab es keinen Vertreter der abstrakten Nachkriegskunst, dafür noch etliche Alt-Nazis, am bekanntesten Hermann Kaspar, der 1937 und 1938 "Gesamtgestalter" der nationalsozialistischen Festzüge "Zweitausend Jahre Deutsche Kultur" in München gewesen war. Auch hatte er die Neue Reichskanzlei in Berlin mit Mosaiken und Möbeln ausgestattet. Er war seit 1938 Professor an der Akademie. Nach einer flotten Entnazifizierung wurde er wieder eingestellt und unterrichtete - unbeirrt aller Proteste - bis zu seiner regulären Pensionierung 1972.

Die Agitationskunst und die Sprüche lösten die zweimalige Schließung der Akademie im Februar und im Juli 1969 aus. (Foto: Akademie der Bildenden Künste)

Generell kümmerten sich die Professoren, wie es Birgit Jooss in "Zu den Studentenunruhen von 1968" darstellt, weniger um ihre Schüler als um private Aufträge. Georg Brenninger war acht Jahre mit der Wiederherstellung des Giebelfeldes der Münchner Oper beschäftigt, was die Süddeutsche Zeitung am 19. Januar 1968 ironisch kommentierte: "Seit geraumer Zeit arbeitet unser avantgardistischer Professor Brenninger hingebungsvoll an seiner problematischen Apollo-Figur für den Giebel des Nationaltheaters. Immer wieder maßen sich ungezogene Studenten das Recht an, in den Werkstätten für sich selbst zu arbeiten, und gefährden dadurch die bedeutenden Werke unserer Professoren. Derartige Zustände sind unhaltbar und einer Kunsthochschule unwürdig. Die Akademie ist für die Professoren da! - oder ist jemand anderer Meinung?"

Im Juni 1967 hatte sich die "Hochschulgruppe Sozialistischer Kunststudenten", kurz HSK, gegründet. Ein "Notstands-Happening" auf der grünen Wiese machte erstmals darauf aufmerksam, dass sie die Werkstätten nicht nutzen durften. Als sich die Proteste überall intensivierten, beschlossen die Studentenvertreter der Münchner Hochschulen die Akademie zu einem Aktions- und Diskussionszentrum für alle Studierenden umzuwandeln. Unter den vielen Aktionen dieser Zeit besonders berühmt geworden ist der "Tag des Zweirads" am 5. Februar 1969, als die Studenten auf Rollschuhen, Rädern, Mopeds und Motorrädern durch die Gänge der Akademie fuhren und dies "die kreative Darstellung künstlerischer Bewegung verbunden mit Akustik" nannten. Nicht zu vergessen die provokanten Wandmalereien, mit denen sie seit Juni 1968 die Wände und Fußböden der Akademie schmückten - in bewusst dilettantischer Ausführung. "Je schöner und ästhetischer unser Protest ist, umso wirkungsloser wird er. Darum: Nicht weil wir nicht besser könnten!!!"

"Münchens Akademie in einen Schweinestall verwandelt", titelte die Bildzeitung am 21. Februar 1969. Tags darauf ließ Kultusminister Ludwig Huber die Akademie zum ersten Mal schließen, eine weitere Schließung im Juli folgte. Die meisten Erinnerungen an diese bewegten Zeiten dürften wohl am dritten Abend zu hören sein. Hanno Rink, Birgit Daiber und Hanns Zischler haben die Revolte an der Akademie aus verschiedenen Perspektiven miterlebt. Und die Band Amon Düül II, am 18.Januar von 21 Uhr an zu hören, durfte 1968 in den Denkpausen der Teach-Ins spielen. Eine Rückkehr nach mehr als 50 Jahren also. Vielleicht hört ja die Polizeiklasse zu. Was für sie übrigens am schlimmsten wäre? "Dass sie für immer bestehen bleiben muss. Denn das würde bedeuten, dass sich die politische Situation nicht verändert."

Akademie und Revolution: München 1918/19 und 1968/69; 16., 17. und 18. Januar, jeweils 19 bis 21 Uhr, Akademie der Bildenden Künste München, Historische Aula im Altbau, Akademiestr. 2