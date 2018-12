10. Dezember 2018, 18:52 Uhr Akademie der Schönen Künste Michael Krüger gibt Präsidenten-Amt auf

Michael Krüger wird im nächsten Jahr das Amt des Präsidenten der Bayerischen Akademie der Schönen Künste aufgeben. Wie die Akademie auf Nachfrage erklärte, wird er das Amt noch bis zur nächsten Jahressitzung Anfang Juli 2019 ausüben. Dann endet seine zweite Amtszeit. Im Frühjahr soll der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin gewählt werden. Krüger, der vor wenigen Tagen 75 Jahre alt geworden ist, steht seit Mitte 2013 an der Spitze der Akademie, zuvor leitete er über Jahrzehnte den Hanser Verlag. Er ist auch selbst Lyriker und Prosaschriftsteller, zuletzt hat er in diesem Herbst den Roman "Vorübergehende" veröffentlicht. Dem Schreiben und Reisen will Krüger sich, so deutete er in einem dpa-Gespräch an, nach seinem Rückzug aus der Akademie vor allem widmen.