Ai Weiwei über die Proteste in Hongkong, das Weltmachtstreben Chinas und die Frage, ob Künstler und Architekten mit der Regierung in Peking zusammenarbeiten sollten.

Für Ai Weiwei waren die Enthüllungen über das brutale Lagersystem in der Provinz Xinjiang keine Überraschung. Sein Vater, der Dichter und Regimekritiker Ai Quing, verbrachte dort 18 Jahre im Exil, er selbst deren 16. Heute lebt der chinesische Konzeptkünstler und Dissident mit seiner Familie in Cambridge. An eine Rückkehr in seine geliebte Heimat ist nicht zu denken. Hoffnungsvoller gibt er sich für Hongkong, obwohl die friedlichen Proteste für mehr Freiheit und Demokratie in den letzten Monaten eskalierten.