Von Moritz Baumstieger

Detailansicht öffnen Bloß nicht solche Bilder: Das Foto wurde am 29. April 1975, während des Rückzugs der Amerikaner aus Saigon, geschossen. Aber was zeigt es wirklich? (Foto: Hubert van Es/dpa)

Natürlich wird es nun wieder hervorgekramt. Gezeigt, gedruckt, getwittert - denn dieses Bild, es scheint der Beweis zu sein: Geschichte wiederholt sich doch. Menschen drängen auf dem Foto zu einem Hubschrauber auf einem Dach in der vietnamesischen Stadt Saigon, der Feind ist bereits unten in den Straßen, nur raus hier. Die Sinnlosigkeit dieses Krieges, der allein die USA mehr als 150 Milliarden Dollar und das Leben von mehr als 58 000 Soldaten gekostet hat; die Schmach der Niederlage für eine Supermacht, die sich nach fast 20 Jahren Materialschlacht Kämpfern geschlagen geben musste, die teils Plastikschlappen trugen: Das alles kulminierte in diesem einen Moment am Vormittag des 29. April 1975, an dem ein niederländischer Fotograf den Auslöser drückte.