Blumenschmuck und lachende Gesichter: der sowjetische Truppenabzug im Februar 1989 (links). Joe Biden wollte keine pompösen Bilder: Der letzte US-Soldat, der Afghanistan verlässt, in seltsam artifizieller Nachtsicht-Optik.

Am Hindukusch scheiterten schon die Russen. Doch die Amerikaner haben nichts gelernt aus dem sowjetischen Truppenabzug im Jahr 1989.

Von Sonja Zekri

Am Ende des jüngsten Afghanistan-Einsatzes gab es sogar Bilder von der Freundschaftsbrücke, wenn auch nicht so geordnete wie vor 32 Jahren. Afghanische Regierungstruppen und Milizenkämpfer aus Masar-i-Scharif flohen Mitte August in solchen Scharen ins benachbarte Usbekistan, dass sich Militärfahrzeuge und Pick-ups unter den stählernen Streben über dem Amudarja stauten.