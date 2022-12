Gastbeitrag von Antonia Rados

Ein kalter Winter hat Afghanistan jetzt fest in seiner Hand, es herrscht Kälte in jeder Beziehung. In den Ministerien der Hauptstadt Kabul hocken junge Taliban mit harten Zügen, um ihren Gottesstaat in der Realität umzusetzen. Soweit man das überhaupt als Ministerien bezeichnen kann. Man weiß in Afghanistan, mit wem man es zu tun hat, die Taliban waren vor zwei Jahrzehnten schon einmal an der Macht.