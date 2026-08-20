Die erschreckenden Zustimmungswerte der AfD in den neuen Bundesländern sind längst da. Wir müssen nicht auf den Abend warten, wenn uns mit dem Blick auf die ausgezählten Wahlzettel die Lähmung überfällt. Die Klimakrise ist da. Wir müssen nicht stillhalten, bis der nächste Sommer uns verbrennt, der Herbst wieder ein paar Straßen in reißende Ströme verwandelt. Die Lethargie der 40-Grad-Tage steckt uns noch in den Knochen und die Bilder vom versiegenden Rhein haben wir vor Augen. Wir sind umgeben von Antisemitismus und Antiislamismus, befeuert nicht zuletzt von einem algorithmischen Medienumfeld im Modus der Dauereskalation.
DebatteWo bleibt der runde Tisch?
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Klimakrise, AfD, Krieg in Europa – der bisherige Umgang der demokratischen Parteien mit den großen Bedrohungen unserer Zeit hat nicht funktioniert. Wir brauchen einen radikal neuen Ansatz. Setzt euch endlich zusammen!
Gastbeitrag von Edgar Selge
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