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DebatteWo bleibt der runde Tisch?

Lesezeit: 6 Min.

Als Schriftsteller wurde der Schauspieler Edgar Selge 2023 mit seinem Roman „Hast du uns endlich gefunden“ bekannt. Demnächst erscheint „Juras letzter Winter“ im Rowohlt-Verlag.
Als Schriftsteller wurde der Schauspieler Edgar Selge 2023 mit seinem Roman „Hast du uns endlich gefunden“ bekannt. Demnächst erscheint „Juras letzter Winter“ im Rowohlt-Verlag. Friedrich Bungert

Klimakrise, AfD, Krieg in Europa – der bisherige Umgang der demokratischen Parteien mit den großen Bedrohungen unserer Zeit hat nicht funktioniert. Wir brauchen einen radikal neuen Ansatz. Setzt euch endlich zusammen!

Gastbeitrag von Edgar Selge

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Die erschreckenden Zustimmungswerte der AfD in den neuen Bundesländern sind längst da. Wir müssen nicht auf den Abend warten, wenn uns mit dem Blick auf die ausgezählten Wahlzettel die Lähmung überfällt. Die Klimakrise ist da. Wir müssen nicht stillhalten, bis der nächste Sommer uns verbrennt, der Herbst wieder ein paar Straßen in reißende Ströme verwandelt. Die Lethargie der 40-Grad-Tage steckt uns noch in den Knochen und die Bilder vom versiegenden Rhein haben wir vor Augen. Wir sind umgeben von Antisemitismus und Antiislamismus, befeuert nicht zuletzt von einem algorithmischen Medienumfeld im Modus der Dauereskalation.

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Wehrhaftigkeit der Demokratie
:Zehn Gründe für ein AfD-Verbotsverfahren. Jetzt.

Es braucht eine Prüfung der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht. Um zu klären, welche Gefahr von der Partei ausgeht – und um sie zu verbieten, wenn sie so demokratiefeindlich ist, wie es scheint.

SZ PlusEssay von Ronen Steinke

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