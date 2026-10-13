Stopp der Ukraine-Hilfen, Ende der Russland-Sanktionen: Die AfD übt in einer Sondersitzung in Sachsen-Anhalt mal eben den Umsturz des europäischen Staatensystems. Merkt noch jemand was?

Am Mittwoch kommt in einer Sondersitzung des soeben konstituierten Landtags von Sachsen-Anhalt ein gemeinsamer Antrag von AfD und BSW zur Abstimmung, dessen Inhalt, würde er umgesetzt, nicht weniger bedeuten würde als einen Umsturz im europäischen Staatensystem. Die Eingliederung erst der westlichen Bundesrepublik, dann des gesamten Deutschlands in die politische Neuordnung der Nachkriegszeit würde rückabgewickelt. Achtzig Jahre deutscher Außenpolitik seit Konrad Adenauer wären damit ausgelöscht.