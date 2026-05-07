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DebatteLasst sie uns endlich verbieten

Lesezeit: 7 Min.

Hängen hier schon die Ballons für die Siegesfeier? Zumindest in Sachsen-Anhalt steuert die AfD auf einen deutlichen Wahlsieg zu.
Hängen hier schon die Ballons für die Siegesfeier? Zumindest in Sachsen-Anhalt steuert die AfD auf einen deutlichen Wahlsieg zu. Moritz Frankenberg/dpa

Die AfD liegt in Sachsen-Anhalt bei über 40 Prozent. Wenn das demokratische System nicht kollabieren soll, muss sich der Umgang mit der Partei ändern – oder besser noch: die Verteilung des Wohlstands in Deutschland.

Gastbeitrag von Jörg Bong

Ein Samstagabend in Erfurt, ein bekannter Kabarettist tritt auf. Im Saal befinden sich Anhänger von Grünen, CDU, SPD, FDP und AfD. Alle Parteien kriegen ihr Fett weg, die politische Kritik ist hart. Kein Anhänger der Grünen, der CDU oder der SPD geht danach zu dem Kabarettisten und sagt: „Wenn wir dran sind, bist du einer der Ersten. Du stehst auf der Liste.“

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