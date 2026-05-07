Ein Samstagabend in Erfurt, ein bekannter Kabarettist tritt auf. Im Saal befinden sich Anhänger von Grünen, CDU, SPD, FDP und AfD. Alle Parteien kriegen ihr Fett weg, die politische Kritik ist hart. Kein Anhänger der Grünen, der CDU oder der SPD geht danach zu dem Kabarettisten und sagt: „Wenn wir dran sind, bist du einer der Ersten. Du stehst auf der Liste.“