Ein Samstagabend in Erfurt, ein bekannter Kabarettist tritt auf. Im Saal befinden sich Anhänger von Grünen, CDU, SPD, FDP und AfD. Alle Parteien kriegen ihr Fett weg, die politische Kritik ist hart. Kein Anhänger der Grünen, der CDU oder der SPD geht danach zu dem Kabarettisten und sagt: „Wenn wir dran sind, bist du einer der Ersten. Du stehst auf der Liste.“
DebatteLasst sie uns endlich verbieten
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Die AfD liegt in Sachsen-Anhalt bei über 40 Prozent. Wenn das demokratische System nicht kollabieren soll, muss sich der Umgang mit der Partei ändern – oder besser noch: die Verteilung des Wohlstands in Deutschland.
Gastbeitrag von Jörg Bong
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