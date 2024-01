"Es geht uns alle an"

"Dieser Zirkus kommt auch in unsere Stadt": Maximilian Steinbeis in Berlin.

Interview von Ronen Steinke

Der Jurist und Journalist Maximilian Steinbeis, vor 53 Jahren in München geboren, leitet seit 2009 das renommierte Verfassungsblog. Dort machte die ehemalige Verfassungsrichterin Gertrud Lübbe-Wolff kürzlich erstmals den Vorschlag, dem AfD-Politiker Björn Höcke die Grundrechte entziehen zu lassen. Unter der Überschrift "Thüringen-Projekt" erforscht Steinbeis vor der Landtagswahl in Thüringen, wie verwundbar die demokratischen Institutionen sind - und führt dazu Gespräche mit Verfassungsrechtlern, Ministerialen und Abgeordneten in Thüringen wie auch im Bund.