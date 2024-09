Von Alexander Menden

Der promovierte Germanist James Hawes, geboren 1960 in der englischen Grafschaft Wiltshire, ist Schriftsteller und Universitätsdozent für kreatives Schreiben in Oxford. 2018 erschien sein Bestseller „Die kürzeste Geschichte Deutschlands“. Kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg, bei denen ein erneuter Erfolg der AfD droht, erreicht die SZ den äußerst gut gelaunten Autor per Videogespräch in seinem Büro in einem Dachzimmer – eine langfristige Gefahr für die Demokratie in Deutschland sieht er nicht.