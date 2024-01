Von Gustav Seibt

Wie massenhafte, riesige Sonntagsspaziergänge, so fühlten sich die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in den deutschen Städten am Wochenende an, und so sahen sie aus. Die Frage, ob sich hier "die Mitte" der Gesellschaft zeigte, beruft womöglich das falsche Bild. Die "Mitte" bezieht sich auf eine Parteienlandschaft von links bis rechts, auf einen weiten Bogen zwischen Rändern. Oder auf einen soziologischen Durchschnitt, in Klassenlage und Einstellungen, auf Vorstellungen von Normalität. All das lässt sich bei Hunderttausenden Teilnehmern, die mit unterschiedlichsten Zeichen, Schildern, Parolen auftreten, schwer dingfest machen.