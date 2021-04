Gastbeitrag von Berndt Birkner

Während wir selbstverständlich etwa von einer Bildungs- und Wohnkultur sprechen, ist die Gesundheitskultur in der westlichen Welt noch einigermaßen unentdeckt, was uns seit dem Beginn der Covid-Pandemie auch zusätzlich zu schaffen macht, wie man sieht. Was ist Gesundheit? Jedem ist geläufig, dass das Gegenteil von Gesundheit Krankheit ist; aber Gesundheit geht weit über diesen Gegensatz hinaus, deshalb empfahl der Hermeneutiker Hans-Georg Gadamer sehr richtig, "sich die Gesundheit als einen Gleichgewichtszustand zu denken".