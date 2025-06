Von Leon Frei

„F**k den Kunden! Der Kunde weiß nicht, was er will. Du gibst es ihm verf**t nochmal einfach.“ So sprach vor vielen Jahren ein gewisser Noel Gallagher darüber, dass sich große Musikkunst nicht nach Marktanalysen und Trends richtet. Hendrix, „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“, die Sex Pistols – all das hätten die „Customer“ nicht im Voraus gewollt, man habe es ihnen einfach gegeben – und sie hätten es gutgefunden. In etwa wie bei einem Modelabel, bei Dior zum Beispiel: Da würde auch keiner die Kunden fragen, was sie im nächsten Sommer tragen wollen. „Kunden sind Idioten“, resümiert Noel Gallagher. Alle. Bis auf die Kunden seiner Band Oasis natürlich. Die seien „f***ing brilliant“.