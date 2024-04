Adidas in Gefahr

Glosse von Gerhard Matzig

Als Toyota seinerzeit den (nun ja) Sportwagen "MR2" in Frankreich einführte, stellte sich schnell heraus, dass dort kaum jemand ein Auto fahren wollte, das auf Französisch wie "merde" klingt. Weil: Scheiße. Und auch als die CDU vor einigen Jahren die Farbe Orange als Signalfarbe entdeckte, also noch vor dem heutigen Türkisblau, hatte der sympathischen, traditionsbewussten und stillen Partei niemand verraten, dass Orange in Umfragen immer wieder mit diesen Assoziationen verbunden wird: unsympathisch, modisch, laut.