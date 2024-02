Von Ann-Marlen Hoolt

Wenn Weltstars Konzerte ankündigen, sind Fans meist schon Monate zuvor in Aufruhr. Um eines oder mehrere der begehrten Tickets zu erkämpfen - koste es, wenn man es sich leisten kann, was es wolle. So wird es vermutlich auch bei den Konzerten sein, die die britische Künstlerin Adele nun für Bayern angekündigt hat. Schließlich sind ihre letzten Konzerte in Europa - Ausnahme: London - schon gut acht Jahre her. Bei ihrer letzten Welttournee 2016 hatte sie Süddeutschland ausgelassen und stattdessen in Berlin, Hamburg und Köln gespielt.