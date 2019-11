Der Regisseur Roland Emmerich, 63, gehört zu den unterhaltsamsten Gesprächspartnern aus Hollywood, weil er den ganzen Betrieb nicht so ernst nimmt. Mittlerweile gilt das nicht nur ideologisch, sondern auch ökonomisch: Seinen Film "Midway", der am Donnerstag im Kino startet, hat er erstmals seit langer Zeit ohne die großen US-Studios produziert - mit schwäbischer Sparsamkeit, aber natürlich weiterhin auf Blockbusterniveau. Die Geschichte von der Schlacht um Midway im Zweiten Weltkrieg zwischen Amerikanern und Japanern wollte er seit mehr als zwanzig Jahren auf die Leinwand bringen.

SZ: Warum hat es so lange gedauert, bis Sie "Midway" drehen konnten?

Roland Emmerich: Weil ich noch nie solche Schwierigkeiten hatte, einen Film finanziert zu bekommen. "Midway" hat gut 100 Millionen Dollar gekostet, was in Hollywood heutzutage ein mittleres Budget ist. Und genau in diesem mittleren Bereich will fast niemand mehr investieren. Billige Horrorfilme für fünf Millionen und Superheldenfilme für 300 Millionen sind kein Problem - aber 100 Millionen schon. Außerdem zweifelten die Studiochefs daran, dass man einen aufwendigen Kriegsfilm so günstig drehen kann. Da habe ich gesagt, das geht doch auch billiger, dann machen wir es eben ohne die Studios und mit Finanziers aus der ganzen Welt. "Midway" ist in diesem Sinne eine Independent-Produktion, wie ich sie früher gemacht habe.

Unter anderem mit einem großen Batzen Geld aus China.

Die Chinesen fanden die Idee sofort super und haben gesagt: Okay, das machen wir.

Dabei hatten Sie das Projekt schon vor zwanzig Jahren in Hollywood vorgeschlagen, als Sie gerade zum Superstar des Actionkinos wurden. Warum hat es damals nicht geklappt?

Als ich "Independence Day" und "Godzilla" gemacht hatte, sollte das eigentlich mein nächstes Projekt sein. Das Studio Columbia Tristar wollte es zunächst auch machen. Aber dann wurde ihnen die Sache zu teuer, weil die Computereffekte noch nicht so weit waren und wir viel hätten nachbauen müssen. Damals hätte der Film fast doppelt so viel gekostet wie heute. Columbia ist zwar ein US-Studio, wurde aber von den Japanern aufgekauft. Die hatten keine Lust, so viel Geld in einen Film zu stecken, in dem sie von den Amis eins auf den Deckel bekommen. Also ist die Sache letztlich geplatzt, und ich habe mit Mel Gibson "Der Patriot" gemacht. Dafür habe ich "Midway" heute zu meinen Bedingungen gedreht, und das auch noch recht günstig.

Hatten Sie beim Drehen trotzdem das Gefühl, dass das Geld knapp ist?

Es war tatsächlich hart. Ich hatte nur 65 Drehtage, das ist für einen Film dieser Größenordnung wenig. Bei "Independence Day: Resurgence", meinem letzten Film, den ich mit einem großen Hollywood-Studio gemacht habe, waren es 85 Drehtage.

Woran haben Sie neben den Drehtagen noch gespart?

Ich hatte keine Second Unit, also kein zweites Drehteam, das bestimmte Außenaufnahmen oder Massenszenen für den Regisseur erledigt. Das ist bei US-Produktionen Standard, bei "Midway" habe ich alles selber gemacht. Aber das ist mir auch lieber.

Das Genre Kriegsfilm war in den vergangen Jahren allerdings selten erfolgreich ...

Kriegsfilme waren in den Fünfzigern mal Kassenschlager, seitdem eher nicht mehr, das stimmt. Wobei man mittlerweile eigentlich noch weiter gehen und sagen muss: Ernste Filme mit echten Menschen laufen einfach nicht mehr gut. Schrecklich! Nur noch Superhelden. Wenn es um diese Marvel-Sachen geht, muss ich mich zurückhalten, sonst sage ich wieder böse Sachen. Haben Sie "Avengers: Endgame" gesehen? Da vertrödeln die eine Stunde Filmzeit, um zu erklären, dass sie jetzt in der Zeit zurückreisen werden. Da fühle ich mich als Zuschauer für blöd verkauft. Aber das Ding ist mittlerweile der erfolgreichste Film aller Zeiten.

Detailansicht öffnen Die „Schlacht um Midway“, von der Emmerich in seinem Film erzählt, fand vom 4. bis 7. Juni 1942 statt. (Foto: Universum Film)

Sie haben die irren Budgets dieser Superheldenwelt erwähnt. Warum kostet ein Marvel-Film überhaupt 300 Millionen Dollar?

Weil da eine unglaubliche Verschwendung stattfindet. Marvel gehört zu Disney, und Disney ist das mächtigste Filmstudio. Die haben also Geld, und wenn Geld da ist, wird es auch ausgegeben. Jeder, der da am Set rumläuft, hat einen Assistenten, und die Assistenten haben auch noch mal einen Assistenten, und für die ganzen Leute brauchen Sie dann auch Catering. Außerdem, das kenne ich ja aus eigener Erfahrung, dreht man auch viel unnützes Zeug, das man hinterher im Schneideraum eigentlich gar nicht braucht, wenn man mal ehrlich ist.

Das heißt, es ginge eigentlich auch bei Marvel für 50 Millionen weniger?

Mindestens. Vollkommen absurd, was die mittlerweile pro Film ausgeben. Plus Werbekosten. Das können Sie durch einen Film allein gar nicht mehr reinholen. Diese Summen, das funktioniert nur über Merchandisingverkauf. Das kenne ich ja selbst, als ich "Godzilla" gedreht habe, kam das Geld auch in erster Linie durch Merchandising zurück, nicht durch Kinotickets.

Kommt man sich da nicht vor wie ein Werbeclip-Regisseur für Spielzeug?

Genauso bin ich mir auch vorgekommen. Das war eine reine Auftragsarbeit gegen gute Bezahlung.

Sehen Sie bei den aktuellen Superheldenzuständen Ihre Zukunft also weiterhin eher als von Hollywood unabhängiger Filmemacher?

Ich mach jetzt erst mal so weiter wie bei "Midway". Meinen nächsten Film "Moonfall" haben wir auch so finanziert, auch wenn der wieder etwas teurer werden wird und etwa 138 Millionen Dollar kostet. Klar, das ist nicht einfach, das Geld auf der ganzen Welt zusammentreiben zu müssen. Aber wenn man es einmal gemacht hat, hat man den Dreh eigentlich raus. Ich habe für den Mondfilm in Cannes im Frühjahr so eine Art Q & A für Investoren gemacht. Ich habe gesagt, worum es gehen wird, die Leute wissen, was für Filme ich bislang gemacht habe - und dann geht das.

Für Streamingdienste wie Netflix zu arbeiten, können Sie sich nicht vorstellen?

Zurzeit nicht. Ich habe mit Netflix über "Midway" gesprochen, aber es war ihnen dann doch zu teuer.

Ihr Beruf hat sich durch die Digitalisierung rasant verändert. Verstehen Sie Kollegen wie Quentin Tarantino oder Martin Scorsese, die dem analogen Filmmaterial nachtrauern?

Das ist völliger Blödsinn. Die Qualität von Filmmaterial ist eindeutig schlechter, das Bild wackelt ständig, es ist mir völlig schleierhaft, wie man dem so hinterherweinen kann. Digitalformate sind viel besser. "Midway" habe ich mit einer 8K-Digitialkamera gedreht, das ist dem alten Zeug komplett überlegen. Besonders die Kratzer auf abgenutzten Filmkopien haben mich immer wahnsinnig gestört. Und digital gibt es keine Kratzer.

Wird man fauler durch die Effektmöglichkeiten?

Also das Basteln vermisse ich tatsächlich, Raumschiffe an Fäden aufzuhängen ... Aber es stimmt schon, der Satz "We fix it in post" fällt sehr häufig mittlerweile. Die Computer haben uns auch bei "Midway" sehr geholfen.

Was hat Sie neben der Action noch an der Schlacht um Midway interessiert?

Ich versuche, bei jedem Film ein bisschen die Gegenwart zu reflektieren, egal wann er spielt. Gerade heutzutage, wo der Nationalismus wieder modern wird, Globalisierung ein Schimpfwort ist und überall Naziparteien aus dem Boden sprießen. In Amerika sind die Republikaner die Nazis, das muss man so wirklich so sagen. Da finde ich es doch gut, daran zu erinnern, dass es mal eine Zeit gab, in der die Amerikaner vereint für die Demokratie gekämpft haben.

Detailansicht öffnen Roland Emmerich, Jahrgang 1955, studierte in München und machte bald in den USA Karriere, mit „Stargate“, „Independence Day“ und „2012“. (Foto: Getty Images)

Der jetzige Präsident hingegen zieht Truppen ab und löst Chaos aus.

Der Mann ist ein Betrüger, ein Hochstapler! Deshalb wollte ich dem heutigen Amerika das gute Amerika gegenüberstellen, das es ja auch gibt.

Sie leben trotzdem weiterhin in Los Angeles. Fühlen Sie sich dort noch wohl?

Es ist schon unangenehmer geworden, weil man auch im liberalen Kalifornien immer mit Trump konfrontiert wird, allein dadurch, dass man sich ständig aufregt und über ihn spricht. Ich finde, man sollte einfach nicht mehr so viel über ihn reden. Deshalb ist er ja überhaupt erst Präsident geworden. Der Typ vom Verteidigungsministerium, der uns für "Midway" abgestellt wurde, weil wir teilweise an Originalschauplätzen auf einer Militärbasis gedreht haben, war ein Trump-Unterstützer. Das war nicht leicht für mich.

Haben Sie überlegt, aus den USA wegzuziehen?

Ich habe mir tatsächlich mal vorgestellt, ob ich nicht doch zurück in die Heimat will, nach Berlin vielleicht, und dort sogar eine Wohnung gekauft. Dann habe ich vor ein paar Jahren in Babelsberg einen Film gedreht. Mitten im Berliner Winter. Da dachte ich mir: Na, vielleicht lieber doch nicht.

Wegen des grauen Berliner Winters ist ja auch die Berlinale eins der anstrengendsten Filmfestivals.

Da war ich ja mal Jurypräsident. Jeden Tag nimmt man sich vor, früh ins Bett zu gehen, und steht dann doch wieder um fünf Uhr morgens noch auf einer Party. Und um neun muss man schon wieder Filme angucken. Da mussten wir uns immer gegenseitig wachrütteln, das ist ja sonst peinlich, wenn die Jury geschlossen schläft. Aber nach ein paar Tagen mit kaum Schlaf ist es halt schwer zu widerstehen, wenn wieder ein dreistündiger Schwarz-Weiß-Film über chinesische Bauern läuft.

Durch solche Tätigkeiten sind Sie ständig unterwegs. Der Job als Regisseur ist schwierig fürs Sozialleben, oder?

Ich bin ja seit zwei Jahren verheiratet, und mein Mann hat schon gesagt, ich sehe dich gar nicht, was ist denn los? Aber da kann ich dann nur antworten: Sorry, I'm making a movie! Ich mag sowieso keine Pausen, in der Regel bereite ich während der Postproduktion eines Films schon den nächsten vor. Jetzt erst recht, wo ich auf die 65 zugehe. Ich weiß ja nicht, wie viele Filme ich noch machen kann.

Denken Sie darüber viel nach?

Klar, seit ich fünfzig wurde. Ich denke oft daran, wie viele Filme mir noch bleiben, also, je schneller ich sie mache, umso besser.

Aber Ihr Beruf ist ja keiner, wo man mit 65 in Rente geht.

Das ist richtig. Mich werden sie noch im Rollstuhl mit Sauerstoffgerät und Tropf ans Set fahren müssen!