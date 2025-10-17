Man müsste an diesem Tag, an dem der Tod des wunderbar seltsamen Gitarristen Ace Frehley verkündet wurde und die Welt also einen weiteren ihrer besonders ungewöhnlichen Musiker verloren hat, vielleicht noch mal in „New York Groove“ reinhören. 1978 erschienen. Es steckt so viel Leichtigkeit in diesem Stück Musik. Tolles Arrangement auch: Stampfbassdrum und klackernde, von einem Phaser-Effekt verzogene Ticki-Tacka Gitarre zunächst. Und dann diese eher kraftvoll als fein federnden Bo-Didley-Synkopen und der sektlaunige Gesang. In Anspruch und Lebenslust alles ein wenig an Ziggy Stardust trainiert, dem Chef-Alien des Jahrzehnts.