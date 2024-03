Protest vor dem Kapitol in Washington: Die Hälfte aller US-Staatsbürger, inklusive aller Säuglinge, Häftlinge und Smartphoneverweigerer nutzen Tiktok.

Von Andrian Kreye

Neulich gab es bei uns japanische Pfannkuchen zum Frühstück, bei denen man das Gefühl hatte, man beiße in eine Sommerwolke. Der Sohn hatte sich das Rezept über Tiktok besorgt. Wobei man dazusagen sollte, dass er die Kurzvideo-App eigentlich gar nicht benutzen darf, weil sein Vater findet, dass Tiktok Teenager-Hirne in Brei verwandelt. Er hatte das entsprechende Minifilmchen aber auf dem Videoportal Youtube gesehen, das längst schon mit Schnipseln aus der chinesischen App geflutet ist. Was illustrieren soll, dass der Versuch des amerikanischen Kongresses, dieses derzeit erfolgreichste soziale Netz der Welt zu stoppen, vergeblich ist.