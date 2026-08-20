Den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur Berliner Fördermittel-Affäre gibt es in zwei Versionen: Die Regierungsparteien zeichnen weich, die Opposition sieht das Vertrauen in die Institutionen beschädigt.

Der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur Berliner Fördergeldaffäre ist ein beeindruckendes Dokument. Auf 171 Seiten trägt die Drucksache 19/3450 des Berliner Abgeordnetenhauses zusammen, was der Ausschuss seit Dezember vergangenen Jahres zur regelwidrigen Vergabe von insgesamt 2,6 Millionen Euro zur Antisemitismusprävention an CDU-nahe Projektträger zusammengetragen hat. In 13 Sitzungen haben die Parlamentarier in mehr als 80 Stunden 24 Zeugen befragt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kulturverwaltung, frühere Kultursenatoren, aber auch den CDU-Fraktionsvorsitzenden Dirk Stettner und den CDU-Finanzpolitiker Christian Goiny, die erheblichen Druck auf die Kulturverwaltung ausgeübt hatten.