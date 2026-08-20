Zum Hauptinhalt springen

Kulturpolitik„Unzulässige politische Einflussnahme“

Lesezeit: 2 Min.

Berlins CDU-Bürgermeister Kai Wegner mit der parteilosen Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson. Am 24. April 2026 musste sie von dem Amt zurücktreten.
Berlins CDU-Bürgermeister Kai Wegner mit der parteilosen Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson. Am 24. April 2026 musste sie von dem Amt zurücktreten. Jens Kalaene/dpa

Den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur Berliner Fördermittel-Affäre gibt es in zwei Versionen: Die Regierungsparteien zeichnen weich, die Opposition sieht das Vertrauen in die Institutionen beschädigt.

Von Peter Laudenbach

SZ bei Google bevorzugen

Der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur Berliner Fördergeldaffäre ist ein beeindruckendes Dokument. Auf 171 Seiten trägt die Drucksache 19/3450 des Berliner Abgeordnetenhauses zusammen, was der Ausschuss seit Dezember vergangenen Jahres zur regelwidrigen Vergabe von insgesamt 2,6 Millionen Euro zur Antisemitismusprävention an CDU-nahe Projektträger zusammengetragen hat. In 13 Sitzungen haben die Parlamentarier in mehr als 80 Stunden 24 Zeugen befragt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kulturverwaltung, frühere Kultursenatoren, aber auch den CDU-Fraktionsvorsitzenden Dirk Stettner und den CDU-Finanzpolitiker Christian Goiny, die erheblichen Druck auf die Kulturverwaltung ausgeübt hatten.

Zur SZ-Startseite

Debatte
:Nach dem Wahltag werden uns die Hände gebunden sein

Klimakrise, AfD, Krieg in Europa – der bisherige Umgang der demokratischen Parteien mit den großen Bedrohungen unserer Zeit hat nicht funktioniert. Wir brauchen einen radikal neuen Ansatz. Setzt euch endlich zusammen!

SZ PlusGastbeitrag von Edgar Selge

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite