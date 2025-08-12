Wir entwerten es zumindest, sagt der Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer. Ein Gespräch über Schule in der Leistungsgesellschaft, Ideologie in der Bildungspolitik und die Frage, ob Lehrer politisch neutral sein müssen.

Interview von Jakob Biazza

Der Lehrerverband hat sich kürzlich mal wieder gemeldet und vor einer „Flut an Einser-Abis“ gewarnt. Es dürfe an der Qualität des Abschlusses nicht „weiter herumgedoktert“ werden. Ein Unionsabgeordneter sprach von einer „Noteninflation“, die gestoppt werden müsse. Auf welche Daten man sich dabei genau bezog, blieb zunächst unklar. Ein Anruf bei Klaus Zierer deshalb. Der Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg hat im vergangenen Jahr mit dem Wissenschaftsvermittler und Professor für Theoretische Astrophysik, Harald Lesch, das Buch „Gute Bildung sieht anders aus“ (Penguin Random House) veröffentlicht. Eine weithin konstruktive Streitschrift, die unter anderem erörtert, welchen Auftrag die Schule in einer Leistungsgesellschaft hat – und wie sich Lehrpläne, Lehrer, Unterricht, Schüler und Eltern verändern müssen, wenn sie ihn noch erfüllen soll.