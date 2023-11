In dem Roman "Nachleben" des Nobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah bringt ein deutscher Kolonialoffizier einem Afrikaner bei, Schiller zu lesen. Jetzt hat Gurnah in Marbach die Schillerrede gehalten.

Von Felix Stephan

Man muss zunächst ein bisschen ausholen. In dem Roman "Nachleben" des tansanischen Schriftstellers und Literaturnobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah gibt es einen 18-jährigen Jungen namens Hamza. Dieser Hamza ist als Einwohner Deutsch-Südostafrikas Untertan der kaiserlichen Krone und damit auch ganz einverstanden. Die Deutschen bringen Ordnung und Disziplin, und weil er an ihnen wachsen möchte, schließt sich Hamza der deutschen Schutztruppe "Askari" an, die aus afrikanischen Rekruten besteht und weit über die Grenzen der Kolonie hinaus für ihre Grausamkeit bekannt ist.