Von Kapstadt über New York nach Prien am Chiemsee: Das Leben des großen Jazz-Pianisten Abdullah Ibrahim war eine Reise – und er schaffte es, immer am exakt richtigen Ort zu sein. Nun ist er im Alter von 91 Jahren gestorben.

Um Johann Sebastian Bach zu spielen, seien seine Hände leider immer zu groß gewesen, erzählte Abdullah Ibrahim einmal. Und selbst dem gewaltigsten Konzertflügel zeigten seine Finger mit ihrer Spannbreite schnell die Grenzen auf. Wenn Ibrahim am Klavier saß, in den letzten Jahrzehnten immer öfter als Solist, schien jegliche Idee von räumlichen und zeitlichen Limits bloß zu stören.