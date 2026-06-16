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NachrufMandelas Mozart

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Abdullah Ibrahim beim Brecon Jazz Festival in Wales im August 2001.
Abdullah Ibrahim beim Brecon Jazz Festival in Wales im August 2001. IMAGO/Images of Jazz

Von Kapstadt über New York nach Prien am Chiemsee: Das Leben des großen Jazz-Pianisten Abdullah Ibrahim war eine Reise – und er schaffte es, immer am exakt richtigen Ort zu sein. Nun ist er im Alter von 91 Jahren gestorben.

Von Joachim Hentschel

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Um Johann Sebastian Bach zu spielen, seien seine Hände leider immer zu groß gewesen, erzählte Abdullah Ibrahim einmal. Und selbst dem gewaltigsten Konzertflügel zeigten seine Finger mit ihrer Spannbreite schnell die Grenzen auf. Wenn Ibrahim am Klavier saß, in den letzten Jahrzehnten immer öfter als Solist, schien jegliche Idee von räumlichen und zeitlichen Limits bloß zu stören.

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