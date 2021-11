Von Juliane Liebert

Haben Abba eigentlich Enkel? Wenn ja, werden sie über dieses Album sehr glücklich sein, denn nicht wenige der Songs auf "Voyage" (Universal Music) richten sich offenbar an Kleinkinder. Oder Hunde. Das ist keine Beleidigung, Kleinkinder und Hunde sind die besten Zuhörer, und sie glauben bedingungslos an einen, so hört man jedenfalls. Außerdem wird es immer Kleinkinder und Hunde geben, und auch Abba, so ist anzunehmen, dürften in einigen Tausend Jahren noch als gleichberechtigte vierköpfige Göttin neben Shiva existieren.