Vorsicht. Wer gerne ruhig schläft, darf sich diesen Film auf gar keinen Fall anschauen. Besonders empfindliche Seelen sollten vielleicht sogar schon auf diese Filmkritik verzichten. Nicht, dass der Thriller „A House of Dynamite“ (ab 9. Oktober im Kino, ab 24. Oktober auf Netflix) eine schreckliche Enthüllung zu bieten hätte. Im Gegenteil. Das Szenario, das er schildert, hätte theoretisch längst eintreten können und kann es immer noch, jeden Tag. Aber man versucht eben, lieber nicht daran zu denken. Süße Verdrängung ist nach diesen zwei atemlosen Filmstunden mit garantierter Adrenalinüberproduktion aber zumindest vorerst nicht mehr möglich.