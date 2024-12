„A Different Man“ im Kino

Wie stellt der Film Menschen mit Behinderungen dar? Die Körperhorror-Satire „A Different Man“ mit Marvel-Star Sebastian Stan hält der Branche den Spiegel vor.

Von Sofia Glasl

Der Blick in den Spiegel wird für den erfolglosen Schauspieler Edward zum Schicksalsmoment: Als er an einem kleinen Hautfitzelchen an seiner Schläfe zupft, löst sich ein ganzer Lappen von seinem Gesicht. Immer rabiater reißt er daran, bis sich schließlich großflächig sein gesamtes Gesicht abschält – wie eine schlecht sitzende Maske, blutig, schmatzend und unwiederbringlich.