Zuerst die gute Nachricht? Bitteschön. Die Sorge, dass rituelle Gedenkveranstaltungen wie jene zum Jahrestag der judenfeindlichen Reichspogromnacht von 1938 in jährlich wiederkehrender Dösigkeit erstarren, ist jedenfalls in der Frankfurter Jüdischen Gemeinde weiterhin gering.
9. NovemberJüdische Gemeinde distanziert sich von Redner
In Frankfurt wird der Faschismusforscher Jason Stanley eingeladen, zum 9. November zu sprechen. Das tut er, redet aber auch über den Gaza-Krieg – und kann seine Rede nicht beenden.
Von Ronen Steinke
Gedenkpolitik und Nahostkonflikt:Von Gaza nach Neuengamme
Die Gedenkorte in Deutschland werden zunehmend zum Schauplatz des Nahostkonflikts. Das gefährdet eine ohnehin fragile Erinnerungskultur.
