9. NovemberJüdische Gemeinde distanziert sich von Redner

Lesezeit: 3 Min.

Der Faschismusforscher Jason Stanley siedelte erst vor kurzem von Yale in den USA nach Toronto in Kanada über - wegen der Präsidentschaft Donald Trumps.
Der Faschismusforscher Jason Stanley siedelte erst vor kurzem von Yale in den USA nach Toronto in Kanada über - wegen der Präsidentschaft Donald Trumps. (Foto: Edwin Tse)

In Frankfurt wird der Faschismusforscher Jason Stanley eingeladen, zum 9. November zu sprechen. Das tut er, redet aber auch über den Gaza-Krieg – und kann seine Rede nicht beenden.

Von Ronen Steinke

Zuerst die gute Nachricht? Bitteschön. Die Sorge, dass rituelle Gedenkveranstaltungen wie jene zum Jahrestag der judenfeindlichen Reichspogromnacht von 1938 in jährlich wiederkehrender Dösigkeit erstarren, ist jedenfalls in der Frankfurter Jüdischen Gemeinde weiterhin gering.

