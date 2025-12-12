Da der Rapper 50 Cent der Welt seit der Veröffentlichung seiner Netflix-Doku über Sean Combs vielleicht ein wenig zu entspannt als Retter missbrauchter Frauen und ganz allgemein von Moral und Anstand gilt, eine Erinnerung an Lastonia Leviston. Im Jahr 2009 veröffentlichte 50 Cent, bürgerlich Curtis Jackson, ein Video, das Leviston beim Sex mit ihrem damaligen Freund zeigt. Er hatte sich zuvor selbst in den Film montiert. In seiner Rolle als Pimpin’ Curly – eine Lockenperücken-bewehrte Zuhälterfigur, die man womöglich sehr lustig findet, wenn man in der Jugend viel Klebstoff geschnüffelt hat – kommentiert er das Geschehen. Er erwähnt dabei auch den Rapper Rick Ross. Ross ist der Grund für die Widerwärtigkeit.