Als eine verrätselte Revue der Gegenwart bezeichnen Walter Amann, Wolfgang Schikora und Ulrich Zierold ihre Arbeiten. Und tatsächlich fällt einem kaum eine bessere Bezeichnung dafür ein, für das, was die drei Münchner Künstler unter dem Namen King Kong Kunst Kabinett seit 40 Jahren treiben. Genau genommen war es sogar schon vor 42 Jahren, als sie ihre ersten gemeinsamen künstlerischen Experimente unternahmen. Und wenn man komplett bis zu den Ursprüngen zurück geht, dann sind es sogar 51 Jahre King-Kong-Kunst. Denn kennengelernt haben sich Aman, Schikora und Zierold bereits im Revolutionsjahr 1968 an der Münchner Akademie der Bildenden Künste.

Aber so kleinlich wollen wir mal nicht sein und stattdessen genauso wie die Galerie der Künstler dem Künstlertrio zum runden 40. Geburtstag gratulieren. Die Galerie zeigt zu diesem Anlass eine umfangreiche Retrospektive mit Objekten, Filmen, Dokumenten und mit sehr viel Malerei. Das Besondere an allen ausgestellten Werken: Sie sind alle Kollektivwerke. Jedes einzelne wurde von allen drei Künstlern signiert. Ein Ich, das gibt es nicht im King Kong Kunst Kabinett. Ein Name, mit dem Aman, Schikora und Zierold ursprünglich ihr 1977 eröffnetes Gemeinschaftsatelier bezeichneten, das heißt ihren "projektierten Erfahrungs- und Experimentalraum künstlerischer Kooperation". Den gibt es insofern nicht mehr als Ulrich Zierold seit Längerem in Frankfurt lebt.

Detailansicht öffnen Das Gemeinschaftswerk Freilager stammt aus dem Jahr 2016. (Foto: King Kong Kunst Kabinet/Galerie der Künstler)

Den kollektiven Schaffensprozess hat das sicherlich erschwert. Aber abgebrochen ist er nicht, wie zahlreiche neuere Arbeiten in der Ausstellung beweisen. Was die Arbeiten ebenfalls auszeichnet? Ein bissiger, gesellschaftskritischer Humor, wie er eher selten ist in der aktuellen Kunst, so wie ein damit zusammenhängendes Festhalten am Gegenstand, auch wenn manche der gemeinsamen Gemälde Tendenzen zur Abstraktion aufweisen. Ansonsten stand der Expressionismus häufig Pate, manches geht in Richtung Comic, Karikatur, Montage, Surrealismus oder bewusst naive Malerei. Neuere Gemälde wie "Kunststücke" oder das 2019 entstandene Selbstporträt "Die Künstler sind anwesend" wirken wie mit dem Computer nachbearbeitet oder komplett damit erstellt.

Was die verhandelten Themen angeht, so nehmen Aman, Schikora und Zierold politische genauso wie technische oder allgemein-gesellschaftliche Entwicklungen aufs Korn, wie etwa die Auswüchse des Kapitalismus auf Bildern wie "Investoren" oder "Steueralm". In "Applaus" und "Selfies" spießen sie menschliche Eitelkeiten auf, in "Lobby" oder "Naherholung" den modernen Lifestyle. Aber das geschieht nicht plakativ, sondern in ironischen, aphoristischen, zuweilen sehr rätselhaften Szenerien. Kunst- und filmhistorische oder popkulturelle Zitate und Anspielungen, die gibt es auch. Wie etwa in "Der illustrierte Blick auf drei Kulturen" von 1982, das als großformatiges Wimmelbild stilistisch und motivisch Kandinsky Referenz erweist. An einer Stelle fliegt Superman durchs Bild und an einer anderen schwimmen die Figuren aus Arnold Böcklins "Spiel der Wellen".

Detailansicht öffnen Als Forscherkünstler zeigen sich Walter Amann, Wolfgang Schikora und Ulrich Zierold 1994. (Foto: King Kong Kunst Kabinet/Galerie der Künstler)

In "Die Kultur springt" (1984) sieht man unter anderem Audrey Hepburn, Groucho Marx und Humphrey Bogart, und in "Grand Tour" (2017) wird in einer kubistisch verschachtelten Szenerie die berühmte Brunnenszene aus Fellinis Film "La Dolce Vita" zitiert. Nur sieht man über Anita Ekberg einen Hubschrauber, ein angeschnittenes Kreuzfahrtschiff, ein Fragment des Kolosseums und den Vatikan. Eine Kritik am Ausverkauf der italienischen Kultur? Umgekehrt fließt auch die Malerei in die eigenen filmischen Experimente ein, welche die King-Kong-Künstler im Super-8- oder 16-mm-Format oder neuerdings digital betreiben. Man könnte auch sagen, dass sie die Malerei gewissermaßen in die vierte Dimension führen.

Ein Beispiel dafür ist die Videoarbeit "My City" von 2017, wo die Künstler dem realen München in Form von übermalten Filmaufnahmen eine Art utopisches, buntes, schräges King-Kong-München gegenüberstellen. Ein weiteres ist die Filminstallation "Mad Men" von 2015, in der sie sich selbst als übermalte Film-Karikaturen als verrückte Kriegsherren inszenieren. Auch in den Filmarbeiten "Wasserwelt" (2000) und "Erinnerungsinstallation" (1989) tauchen die Künstler selbst als handelnde Figuren auf: im einen Fall als Bootsfahrer und gedoppelt als kleine hölzerne Spielfiguren, im anderen als dunkle Gesellen in einer Tarkovski-artigen Szenerie.

Detailansicht öffnen Mitten am und im Werk sind sie hier im Jahr 1984 zu sehen. (Foto: King Kong Kunst Kabinet/Galerie der Künstler)

Weitere Experimente des Trios werden an diesem Donnerstag um 19 Uhr (von 18 Uhr an mit Führung) bei einem Filmabend gezeigt: der Episodenfilm "Laboratorium" (1984), der Zirkusfilm "Getriebe" (1991) mit "zweckentfremden Spielzeugfiguren" sowie "Krieg und Frieden" (1994). Am 15. November wird das Ganze um 19 Uhr mit Filmen wie "Wer will denn als Korkenzieher weiterleben?" (1989) fortgesetzt. Und am 22. November folgt um 19 Uhr mit "Abenteuer in der Südsee" (1980) und sieben Kurzfilmen von 2015 ein dritter Abend, der gleichzeitig auch die Finissage darstellt. Einen Katalog, den gibt es auch, der die 40 Jahre KKKK aber nur in Ansätzen dokumentieren kann, sowie einen Tisch mit weiteren Katalogen, Büchern, Dokumenten, die den Blick in den gewaltigen King-Kong-Kosmos ins Historische oder Theoretische hin ausweiten.

40 Jahre King Kong Kunst Kabinett; Galerie der Künstler, Maximilianstraße 42, bis 22. November