Worin liegt der Erfolg von Caroline Wahl? Auf diese Frage liefert auch die Verfilmung ihres Romans „22 Bahnen“ keine echte Antwort. Dafür kommt man den Figuren extrem nahe.

Von Marie Schmidt

Das entscheidende Schlagwort ist hier „Bauchgefühl“. Denn intellektuell ist der Erfolg dieses Phänomens kaum zu erklären. Als 2023 ihr Debütroman „22 Bahnen“ erschien, war die Autorin Caroline Wahl unbekannt. Seitdem hat sich das Buch eine Million Mal verkauft. 39 Wochen lang stand allein das Hardcover auf der Spiegel-Bestsellerliste, das Taschenbuch dann noch mal und natürlich auch die Fortsetzung „Windstärke 17“, die ein Jahr darauf folgte.