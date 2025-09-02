Zum Hauptinhalt springen

LiteraturverfilmungKick in den Magen

Lesezeit: 5 Min.

Die Schwestern beschützen einander: Luna Wedler und Zoë Bayer in der Verfilmung von Caroline Wahls Erfolgsroman „22 Bahnen“.
Die Schwestern beschützen einander: Luna Wedler und Zoë Bayer in der Verfilmung von Caroline Wahls Erfolgsroman „22 Bahnen“. (Foto: Constantin Film)

Worin liegt der Erfolg von Caroline Wahl? Auf diese Frage liefert auch die Verfilmung ihres Romans „22 Bahnen“ keine echte Antwort. Dafür kommt man den Figuren extrem nahe.

Von Marie Schmidt

Das entscheidende Schlagwort ist hier „Bauchgefühl“. Denn intellektuell ist der Erfolg dieses Phänomens kaum zu erklären. Als 2023 ihr Debütroman „22 Bahnen“  erschien, war die Autorin Caroline Wahl unbekannt. Seitdem hat sich das Buch eine Million Mal verkauft. 39 Wochen lang stand allein das Hardcover auf der Spiegel-Bestsellerliste, das Taschenbuch dann noch mal und natürlich auch die Fortsetzung „Windstärke 17“, die ein Jahr darauf folgte.

Zur SZ-Startseite

Kino
:Je erfolgreicher der Bösewicht, desto besser der Film

Jude Law spielt Putin in Olivier Assayas' „Le Mage du Kremlin“. Der Film verlangt seinem Publikum einiges ab - weil er sich ein genaueres Bild von der Welt macht als viele andere Werke bei den Filmfestspielen in Venedig.

SZ PlusVon Susan Vahabzadeh

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite