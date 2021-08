Von Till Briegleb

Was hat der 11. September 2001 mit der Stadt gemacht? Auf den ersten Blick: nichts. Die Angst vor Terroranschlägen, die nach den Attacken von Osama bin Ladens Gewaltschülern wie eine Schockwelle durch die westliche Welt raste, hat keine Metropole in eine Festung verwandelt, hat nicht dazu geführt, dass Gefechtstürme auf Hochhäusern installiert wurden, hat nirgends die Straßen verwaisen lassen. Die erste Befürchtung, Städte würden zu militärischen Sicherheitszonen, bewahrheitete sich nicht. Die Stacheldraht- und Kontrollpunktbilder wie aus Belfast in den Siebzigern oder aus Beirut in den Achtzigern wiederholten sich trotz der globalen Panik vor islamistischer Gewalt nicht.