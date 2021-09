9/11-Museum in New York

Das 9/11-Museum in New York ist gleichzeitig auch die Gedenkstätte für die fast 3000 Toten, die bei den Anschlägen vor 20 Jahren ihr Leben verloren.

Zu islamfeindlich und zu kommerziell: Das 9/11-Museum in New York steht mal wieder in der Kritik. Doch nirgends wird der Terror so intensiv erfahrbar. Ein Rundgang.

Von Christian Zaschke

Der Eindruck ist kaum zu vermeiden, doch wer das 9/11-Museum in New York besucht, kann zunächst nicht anders, als sich zu fühlen wie beim Betreten eines Flughafens. Das ist so ziemlich das letzte Gefühl, das irgendwer haben möchte, der oder die sich in dieser Stadt mit den Anschlägen vom 11. September 2001 beschäftigt, bei denen islamistische Terroristen vier Flugzeuge entführten und zwei davon in die Türme des World Trade Centers steuerten, genau hier, in Lower Manhattan.