7. Juni 2019, 18:53 Uhr Zukunft der SPD Krise und Aufbruch einer Volkspartei

SZ-Leser nehmen Anteil am Niedergang der Sozialdemokratischen Partei. Einige sind fassungslos, andere bringen Reformvorschläge.

Zu "Im Sturm gezaust", "Rette dich, wer kann" und "Abschreckend", alle vom 4. Juni und zu "Vor dem Ende" vom 3. Juni:

Die Systemfrage stellen

Die derzeitige Selbstzerlegung der SPD, ihre unsäglichen Personalrivalitäten betreffen lediglich die Oberfläche. Der entscheidende Grund des Zusammenbruchs der Partei liegt in der tiefen Krise der Sozialdemokratie. Denn eine Politik der puren Umverteilung mit sozialen Korrekturen innerhalb des kapitalistischen Systems funktioniert nicht mehr. Die marktgetriebene, deregulierte und global agierende Ökonomie im rasanten digitalen Umbruch bietet immer weniger Spielraum für eine aktive Sozialpolitik zugunsten der "kleinen Leute". Die suchen ihr Heil längst woanders: mit klarer Tendenz nach rechts.

Die SPD bleibt abgewatscht und abgestraft - auf Dauer eine bedeutungslose Traditionspartei, wenn sie nicht entschlossen die Systemfrage stellt. Wird sie eine neue Rolle als wirksames soziales Gewissen in einer total veränderten politisch-ökonomischen Landschaft suchen? Hat sie den Mut zum echten Aufbruch?

Ludger Gaillard, Göttingen

Die SPD war mal für uns da

Was geschieht, wenn die SPD bei den anstehenden Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern nicht nur im Sturm gezaust wird, sondern in ihm untergeht? Als eine Partei, welche über ein Jahrhundert hinweg für soziale Gerechtigkeit gekämpft hat, und deren Mitglieder für ihre politischen Überzeugungen verfolgt und getötet wurden? Wird es dann weiterhin eine Parteigruppierung geben, welche nicht nur die Bienen und die Umwelt rettet, sondern auch die schützenswerten Menschen in unseren Städten und Gemeinden? Jene, welche von ihrer Hände Arbeit nicht leben können? Jene, die allwöchentlich bei Lebensmitteltafeln anstehen müssen, um ihr physisches Überleben zu sichern? Jene, denen all die finanziellen Wahlgeschenke nichts nützen, weil sie mit ihren Sozialleistungen verrechnet werden? Denen auch ein Baukindergeld nichts nützt, weil sie nicht die Eigenmittel zum Bauen oder dem Erwerb einer Wohnung besitzen? Die überhaupt froh sein müssen, sich einen angemessenen, menschenwürdigen Wohnraum leisten zu können? Für all die war einmal die SPD da. Damals, als der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft noch ein wählenswerter Wert war.

Josef Gegenfurtner, Schwabmünchen

Keiner will den Spitzenjob

Frau Nahles resigniert, und die drei prominenten Interims-Parteivorsitzenden erklären unisono: An die Spitze will keine/r von uns. Kann man sich ein vernichtenderes Signal für die Zukunft einer Partei vorstellen als dieses? Und in der Fraktion tritt ein etwas unbeholfener Herr Mützenich vor die Mikrofone, der nicht so recht weiß, wie man öffentlich auftritt. Wir beklagen den Tod der ehemals guten alten Tante SPD.

Rolf Borrmann, Grevenbroich

Signale der Europawahl achten

Der Umgang von Gabriel und von zahlreichen Hinterbänklern in der Bundestagsfraktion der SPD mit Andrea Nahles war unterirdisch. Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel verdienen großen Respekt, dass sie sich dennoch bereitgefunden haben, für den Übergang den Bundesvorsitz der SPD kommissarisch zu übernehmen.

Die SPD kann nur noch gesunden, wenn niemand aus dem Kreis der Heckenschützen aus der Bundestagsfraktion künftig eine führende Rolle in Partei oder Fraktion übernimmt. Die SPD hat jetzt die Chance, wichtige Weichenstellungen in der Regierung, insbesondere zum Klimaschutz, durchzusetzen und damit zu zeigen, dass sie die Signale aus der Europawahl verstanden hat.

Die CDU/CSU hat offensichtlich erkannt, dass sie für eine Bundestagswahl nach Angela Merkel keinen gleichwertigen Ersatz aufzuweisen hat und die Perspektive als Juniorpartner der Grünen in der Bundesregierung für sie nicht erstrebenswert ist.

Winfried Wolf, Hamburg

Die Partei ändern, nicht das Volk

Das Problem der SPD dürfte weniger darin liegen, dass ihr wiederum eine einzelne Vorstandsperson davongelaufen ist. Ihr sind Hunderttausende Wähler davongelaufen! Was haben Willy Brandt und Gerhard Schröder besser gemacht, um zwei bis dreimal so viele Wähler zu mobilisieren? Sie sollten besser das Wahlvolk als die befangenen Parteimitglieder dazu befragen, was sie zur Abwanderung bewogen hat. Wie sagte Bertolt Brecht mal so treffend: "Wenn eine Regierung mit ihrem Volk nicht mehr zufrieden ist, muss sie sich ein anderes Volk suchen." Ein anderes Wahlvolk etwa?

Bei anderen Parteien räubern? Die Wahlverweigerer mobilisieren? Neu denken jedenfalls, und nicht immer weiter wie bisher.

Dr. Hans Baiker, Detmold

Zersplitterte Gesellschaft

Die SPD war nur so lange "Milieupartei", wie es eine große organisierte Arbeiterschaft gegeben hat. Deren Marginalisierung nach den Wirtschaftswunderjahren bedeutete aber nicht das Aus der Partei. Denn bald wurde die Idee des sozialen Ausgleichs bei wachsam-kritischem Zusammenleben für die Lehrerschaft plausibel: Ihr Geschäft ist es, kindliche, insgesamt menschliche Entwicklungen kritisch korrigierend zu begleiten. Im Klassenverband wird schnell klar, dass nur der ausgleichende Kompromiss zum allgemeinen Erfolg führen kann, nicht Ellenbogenfreiheit für die individuell stärkeren.

Ursache des Niedergangs sind also nicht so sehr weggebrochene Milieus, sondern vor allem der exzessive Individualismus, der sich im Tunnelblick des Neoliberalismus von der Selbstverwirklichung zur Selbstoptimierung wandelte.

Diese Missachtung der Vorteile der Gemeinschaft führt zu Vereinzelung und Segregation, schließlich zur Rücksichtslosigkeit. Die gegenwärtige Parteienlandschaft ist das Abbild dieser zersplitterten Gesellschaft von Egozentrikern. Es geht heute nicht um Superlative (wie strahlende Führungsfiguren), sondern um Komparative, nicht um den Verzicht auf Kritik, den sich die Vorsitzende der CDU wünscht, sondern um weniger unkontrollierte Kritik, verbunden mit mehr Solidarität. Mit diesem Rezept könnte eine SPD-reloaded allmählich, aber nachhaltig gesunden.

Dr. Dietrich W. Schmidt, Stuttgart

Auf emotionale Themen setzen

Die Erklärungsversuche, warum den Volksparteien die Wähler abhandenkommen, gehen zu meinem Erstaunen alle an der von mir gesehenen Ursache vorbei, nämlich an der (psychologischen) Erkenntnis, dass Wählerstimmen heute vorzugsweise an Parteien gehen, die beim Wähler die emotionale Ebene, und dort Ängste und Sorgen (Islamisierung, Klimakatastrophe etc.) ansprechen, nicht aber an Parteien, die noch so nette soziale Leistungen oder gar "nur" die Bewahrung einer guten Wirtschaftslage versprechen. Dies wird vor allem von jungen Wählern für selbstverständlich und daher nicht der Rede beziehungsweise der Wählerstimme für wert gehalten. Wer sich behaupten will, muss auch Themen suchen, die auf die emotionale Ebene beim Wähler zielen.

Otto Richter, München

Ein Neustart geht nur links

Man sollte die Gelegenheit nutzen, einen wirklichen Neuanfang zu starten. Und dieser Neuanfang kann nur "links" passieren, denn ein "Weiter so" geht nicht mehr! Die SPD hat ohnehin viel an Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung eingebüßt. Ob Grundrente, Mindestlohn, Klimaschutz, alle Themen wurden halbherzig angegangen und wenig zielorientiert in der Groko verwirklicht!

Thomas Henschke, Berlin