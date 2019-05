10. Mai 2019, 19:00 Uhr Zukunft der Kirchen I Endlich auf christliche Werte besinnen

Die Ursachen für den Mitgliederschwund der beiden großen Konfessionen in Deutschland sind für viele SZ-Leser hausgemacht: Die Kirche verletze eigene Maßstäbe und lehre uralte Dogmen.

SZ-Zeichnung: Karin Mihm (Foto: )

Zum Artikel "Die Christen werden zur Minderheit" und dem Kommentar "Die Kraft der Minderheit", jeweils vom 3. Mai:

Nichts gelernt in 2000 Jahren?

Grund zur Panik sind die Prognosen zum Rückgang der Mitgliederzahlen nicht, eher ein deutliches Signal zur Besinnung auf Gottes Wort sowie zur Abkehr von amtskirchlicher Macht-, Prunk- und Titelsucht, die allesamt dem Evangelium völlig fremd sind, aber dennoch über Jahrhunderte sorgsam gepflegt wurden. Trotz aller Irrungen und Wirrungen ist die Zuversicht berechtigt, dass der Herrgott diese seine Kirche (ecclesiam suam) niemals aufgeben wird. Angebracht wäre es allerdings schon, wenn gerade die kirchlichen Amts- und "Würdenträger" ihr Handeln deutlicher an der Heiligen Schrift, der ewig zeitlosen Bibel, ausrichten würden.

Die im Kapitel 23 des Matthäus-Evangeliums niedergeschriebene Generalabrechnung des Herrn Jesus zeigt schonungslos die Eitelkeit und Scheinheiligkeit der damaligen religiösen Funktionsträger auf. Bei genauem Studium dieses herzerfrischenden Kapitels werden erstaunliche Parallelen zur Gegenwart sichtbar. Hat man also in 2000 Jahren nichts dazugelernt? Ratsam wäre aber schon die sorgfältige Beachtung angesichts von Jesus' fürchterlicher Drohung im dortigen Vers 33: "Ihr Schlangen, ihr Otternbrut! Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen?" Nicht verwunderlich ist, dass die beiden "Amtskirchen" um dieses Kapitel 23 einen großen Bogen machen und es - soweit ersichtlich - von allen Predigttexten von jeher fernhalten, warum wohl?

Manfred Schmidt, Baldham

Das Urteilsvermögen wächst

Auch wenn ich mich dem Verdacht der Blasphemie aussetzte, drängt es mich zu der folgenden sarkastischen Bewertung. Der zunehmende Mitgliederschwund der christlichen Kirchen ist ein Indiz dafür, dass mit dem gesteigerten Zugang zu Informationsmöglichkeiten auch das durchschnittliche Urteilsvermögen der Menschen angestiegen ist. Für Atheisten und Agnostiker ist ohnehin unbegreiflich, dass eine Mehrheit der Menschen, ganz gleich, welche der Weltreligionen es betrifft, absurden religiösen Dogmen Glauben schenkt. In entsprechenden Kreisen hört man gelegentlich den prägnanten Satz: "Religion ist Volksverdummung."

Man mag zu einer solchen Aussage stehen, wie man will. Eine Vielzahl von zum Teil in archaischer Zeit entstandenen Regeln und Geboten, die in den christlichen Kirchen, vor allem aber in einigen anderen Weltreligionen vorherrschen und die oft fast sklavisch eingehalten werden, hat jetzt in der Neuzeit nur noch die Funktion, den Gläubigen unsinnige schikanöse Verhaltensweisen aufzuzwingen.

Peter Sollfrank, München

Die Kirche ehrlich machen

Nicht die Christen werden zur Minderheit. Das waren sie schon immer, mutmaßlich auch in der Kurie, der Bischofskonferenz und im Rat der EKD. Zur Minderheit werden die Kirchenmitglieder in unserem Land. Das steht schon in einer McKinsey-Studie, die vor einem Vierteljahrhundert erschienen ist. Da steht auch, was andere Studien bestätigt haben, dass von den Kirchenmitgliedern nur etwa 18 Prozent Christen im Sinn der Bibel und der Bekenntnisse sind. Für den größten Teil der Kirchenmitglieder ist ein solcher Glaube ziemlich irrelevant. Wahrscheinlich sind es noch deutlich weniger, da Jesus zufolge das Kriterium des Glaubens ist, Gott und die eigenen Feinde zu lieben wie sich selbst. Wie viele lieben so?

Es kann deshalb auch nicht darum gehen, die Institution Volkskirche zu retten. Wenn Kirche in unserem Land noch eine gewisse Glaubwürdigkeit haben soll, muss die Trennung von Staat und Kirche konsequent vollzogen und damit auch die Kirchensteuer abgeschafft werden. Dann wäre Kirche endlich einmal ehrlich, ehrlich im Hinblick auf ihren wirklich Zustand und ihre Existenzgrundlage. Auf anderen Kontinenten sieht es anders aus. Da wachsen viele Glaubensgemeinschaften, vor allem im sogenannten freikirchlichen Milieu. Aber auch da gilt das Kriterium des Glaubens. Wachstum allein sagt noch nichts aus, genauso wenig wie ein Rückgang der Zahlen. Aus meiner Sicht geht es im Glauben um die bedingungslose Liebe Gottes zu allen seinen Geschöpfen, um die Freude der Menschen, um Gottvertrauen und Zuwendung. Wo das verkündet und gelebt wird, leben christliche Gemeinden. Ob die sich Kirche nennen oder eine sind, ob katholisch, evangelisch, orthodox oder freikirchlich, ist dabei nachrangig.

Hans Löhr, Pfarrer i. R., Sommersdorf

Schwund kommt noch schneller

Schon seit 1990 verlieren die beiden großen Kirchen in Deutschland zusammen eine halbe Million Mitglieder pro Jahr, seit 2013 sogar 600 000 mit deutlich steigender Tendenz. Bereits 2022 geraten die Kirchen bundesweit in die Minderheit, etwa 2036 auch in Bayern. Nach den Untersuchungen von Fowid (Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland) wird die im Artikel vorausgesagte Situation (Halbierung der Kirchenmitgliederzahl, nur noch ein Drittel des Bevölkerungsanteils) nicht erst 2060, sondern ca. 2050 eintreten. Die Studie des kirchennahen Freiburger Forschungszentrums beschreibt die entscheidenden Faktoren zutreffend, geht aber von sehr optimistischen Annahmen aus.

Gerhard Rampp, Augsburg