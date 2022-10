Von Joachim Göres

Biete Drei-Zimmer-Wohnung, suche Zwei-Zimmer-Wohnung: Als Leon Neuhäuser sich vor gut zwei Monaten nach einer kleineren Bleibe in Leipzig umschaute, studierte er nicht nur die Wohnungsanzeigen, sondern bot seine alte Wohnung auch im Internet zum Tausch an. Ausziehen wollte er, nachdem seine Freundin und er sich getrennt hatten. "Drei Zimmer mit 68 Quadratmetern für mich alleine waren mir zu groß, und knapp 800 Euro im Monat waren auf die Dauer auch zu viel Geld", erzählt der 24-Jährige. Er meldete sich beim Online-Portal "Tauschwohnung" an, beschrieb seine Mietwohnung ausführlich und bekam in kurzer Zeit mehrere Vorschläge von Personen, die sich in Leipzig vergrößern wollten und an seinem Angebot Interesse hatten.