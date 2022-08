"Es will keiner das Vorleben des anderen kaufen"

Aufgehübscht: Auch dieses Wohnzimmer einer Immobilie in Meckenheim bei Bonn hat Fernando Dieball gestaltet.

Von Bärbel Brockmann

Christoph Kapol hat eine Weile gezögert, bevor er zu einem Makler ging. Im vorigen Jahr war seine Mutter gestorben, sie hatte ihm sein Elternhaus vererbt. Anfangs dachte er daran, es zu vermieten, um sich nicht ganz davon trennen zu müssen. Aber dann entschied er sich schließlich doch zum Verkauf. "Ich bin hier aufgewachsen, es hängen so viele Erinnerungen daran, und deshalb tut es ein bisschen weh", sagt er. "Aber es ist wohl doch das Beste." Das Haus in Meckenheim bei Bonn ist ein typischer Bungalow aus den Siebzigerjahren in einem ruhigen, gutbürgerlichen Wohnviertel. Viele der damals entstandenen Häuser wurden inzwischen modernisiert, aufgestockt oder erweitert.