Zu "Ich glaub, ich steh im Wald" vom 27. Januar und "Im Märchenwald", 22. Januar:

Propaganda für die Natur

Wer kennt nicht Peter Wohlleben? Durch den jetzigen Film wird er noch bekannter. Die armen Kollegen! Sie schauen hinterher, was "der Wohlleben" alles erzählt - und erzählen kann. Das muss auch Professor Christian Ammer zumindest zugeben. So unter dem Motto "wer ko, der ko" und sollten dabei auch die Inhalte etwas schwammig sein, sie ziehen ungebremst beim Publikum. Dennoch - seien wir froh, dass es "Peter Wohlleben's" gibt. Propaganda kann wichtig sein und Propaganda für die Natur und die Wälder in Anbetracht von Klimaerwärmung und Umweltverschmutzung äußerst wichtig. Spielt es dabei eine so große Rolle, wie fachgerecht der Kollege daherkommt? Karl May war ja in Echtzeit auch nicht ständig auf dem Gaul gesessen.

Bali Tollak, Schwabbruck

Intelligente Pflanzen

Auch Pflanzen sind Lebewesen und führen Kommunikation untereinander. Schon in dem Buch "Das geheime Leben der Pflanzen" beschreiben die wissenschaftlichen Publizisten Peter Tompkins und Christopher Bird Untersuchungen zum Thema Kommunikation von Pflanzen. Eine faszinierende Welt!

In einem weiteren Buch "Die Intelligenz der Pflanzen" von Prof. Stefano Mancuso, Leiter des Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale und Professor an der Universität Florenz werden die Zusammenhänge der Kommunikation unter Pflanzen in beeindruckender Weise dargestellt.

Ich denke, es wäre gut, wenn wir der Natur mehr zuhören und uns als Teil eines großen Ganzen begreifen lernten, bevor wir weiter dem Kommerz nachgehen und unser eigenes Fundament wissentlich zerstören.

Gabriele Kämpf, Oberschleißheim

Unverständliches Englisch

Joachim Käppner beklagt das unverständliche Deutsch von uns Wissenschaftlern. Wir sollten uns ein Beispiel an Autoren wie Peter Wohlleben nehmen, denen das leichtfüßig gelinge, statt ihn zu verteufeln. Dem kann ich zwar nicht widersprechen, doch hat Käppner eines übersehen: Wir, zumindest in den Naturwissenschaften, schreiben gar kein unverständliches Deutsch, sondern unverständliches Englisch. Das beherrschen wir nämlich auch.

Prof. Dr. Bernd Kramer, Regensburg

Es geht um Inhalt, nicht um Stil

Ihre Kritik an der Schreibe der "deutschen" Wissenschaftler kann ich nicht ganz teilen. Peter Wohlleben wird ausschließlich von Naturwissenschaftlern kritisiert. Und das zu Recht. Ihre Beispiele über schlechten Schreibstil, die es natürlich in Massen gibt, sind aber alle aus den Geisteswissenschaften. Ich nehme an, weil sie keine naturwissenschaftlichen gefunden haben. Die Biologen und Forstwirte publizieren nämlich ausschließlich auf Englisch. Hier zählen Name und der "Impact-Faktor" des Journals. Besonders im Hinblick auf eine angestrebte Karriere oder Anstellung.

Für die Übersetzung und populärwissenschaftliche Veröffentlichung wären wiederum Wissenschaftsjournalisten zuständig. Für die ist die tatsächliche Lebensgemeinschaft Wald aber nicht sexy genug. Erst wenn es esoterisch wird und Kritik aufkommt, dann wird es interessant.

Christian Ludt, München

Falsch zitierte Fantastereien

Der Autor von "Ich glaub, ich steh im Wald" versucht, den Bestsellerautor Wohlleben vor - nun auch wegen des Films - wachsender Kritik in Schutz zu nehmen. Auch offensichtlich gegen die Kritik, die in der SZ kurz vorher mit zum Teil vernichtenden Kritiken einiger Wissenschaftler erschienen ist. Diese "Schützenhilfe" kann man gut finden, wenn man das Buch "Das geheime Leben der Bäume" mit Begeisterung gelesen hat. Leider beschränkt sich Käppner bei seiner sehr positiven Würdigung auf die Sprache, kritisiert dabei die Sprache wissenschaftlicher Veröffentlichungen und macht sich über diese lustig. Das trifft aber nicht den Kern der Kritiken an Wohllebens Schilderungen, denn diese Kritiken beschäftigen sich damit, ob seine Aussagen stichhaltig und nicht überwiegend Fantastereien sind, die sich der Autor - nach Aussagen seriöser Kritiker zum Teil durch falsches Zitieren wissenschaftlicher Veröffentlichungen - aus den Fingern gesogen hat.

Die Sprache ist ein sehr wichtiger Bestandteil von Veröffentlichungen - wissenschaftlicher und literarischer Texte. Aber noch wichtiger ist der Inhalt. Was nützt die schönste Sprache, wenn der Inhalt nicht taugt?

Dr. Michael Juhl, Seefeld

Ein wichtiger Waldversteher

Es kommt nicht von ungefähr, dass bestimmte Wissenschaftler und konventionelle Waldbewirtschafter versuchen, Peter Wohlleben zu diskreditieren, indem sie ihm mangelnde Wissenschaftlichkeit anzuhängen versuchen. Er strebt das selbst gar nicht an und sagt das auch ganz deutlich. Dass er mit seinen Büchern und dem Film einen Nerv trifft, rührt ja gerade daher, dass er eine Sprache spricht, die viele Menschen verstehen. Ich wage zu behaupten, dass Förster Wohlleben als eingefleischter Praktiker mehr vom Wald versteht als viele akademisierte Forstökonomen und Biologen. Er ist draußen und nimmt den Wald und die Natur mit allen Sinnen war. Ich habe einige seiner Bücher gelesen. Es gibt sicherlich einige Punkte, die man kritisch sehen kann. Aber im Großen und Ganzen erklärt und handelt er logisch. Dass das nicht jeden kommerziell denkenden Forstler freut, liegt auf der Hand. Die Analogie lässt sich im Bereich der Landwirtschaft/Agrarindustrie herstellen. Eine mächtige Industrie schließt sich der "Plantagenwirtschaft" an. Die kommen langsam auch auf die Idee, dass sie mit dem Prädikat "nachhaltig" schlicht mehr verdienen. Diese Zusammenhänge aufzuzeigen und zu hinterfragen, ist richtig und wichtig.

Udo Sonnenberg, Regensburg