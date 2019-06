4. Juni 2019, 18:52 Uhr Weitere Leserbriefe Von A wie Abitur bis W wie Wirtschaft

SZ-Leser schreiben über die Wahl in Bremen, analysieren die Aufgabentexte des Mathe-Abiturs in Bayern und geißeln die bestehende Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln.

Einfachere Kennzeichnung per Ampelsystem: Verbraucherschützer fordern seit Jahren eine eingängigeres System für Lebensmittel. (Foto: dpa)

Den Sündenfall ausloten

Zu "Das Bremer Endspiel" vom 28. Mai: Festzustellen bleibt, dass die Grünen über ihre Ergebnisse bei der Europa- und der Bremischen Bürgerschaftswahl gut jubeln haben. Natürlich bergen beide möglichen Bündnisse Chancen und Risiken. Da die bremische Grünen-Basis Rot-Rot-Grün favorisiert, sollten die Grünen an der Spitze der Partei in den Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen sehr sorgfältig ausloten, ob sich der Sündenfall lohnt. Dass insbesondere die Peinlichkeiten, die sich Carsten Meyer-Heder (CDU) und Lencke Steiner (FDP) im Wahlkampf hier in Bremen geleistet haben, dann später zum "Tagesgeschäft" gehören. Das Amt des Bremer Bürgermeisters und Präsidenten des Senats sollte nun wirklich nicht als " Praktikantenplatz" für Unternehmer ohne politische Erfahrungen reserviert werden.

Recht hat der Bremer Politikwissenschaftler Lothar Probst, wenn er feststellt, dass die SPD in bestimmten Politikfeldern nicht das gebracht habe, was die Wähler erwartet haben. Gerade, dass sich die "soziale Spaltung in Bremen verfestigt hat", wird der SPD berechtigterweise von den Wählern und Nichtwählern angekreidet.

Das Thema "Klimaproblematik", dass der jungen Generation wichtig ist, hat die Bremer SPD als derart verstaubte Partei links liegen gelassen. Selbstkritik? Wir werden sehen. Zu denken geben sollte es jedem Sozialdemokraten, dass nur 13 Prozent der Wähler im Alter unter 25 Jahren und nur 16 Prozent im Alter zwischen 25 und 34 Jahren SPD gewählt haben (Infratest Dimap).

Klaus Jürgen Lewin, Bremen

Lehrpläne überarbeiten

Zu "Die Rechnung geht nicht auf" vom 17. Mai: Die Kritik an der Abituraufgabe, die Bedeutung der Nato für die Friedenssicherung anhand eines Kategorienmodells zu erläutern, halte ich als promovierter Politikwissenschaftler für berechtigt. Kategorienmodelle gehören zum etablierten Methodenbaukasten der empirischen Sozialforschung, aber mit der Aufgabe, sie auf den überaus komplizierten Sachverhalt der transatlantischen Sicherheitspolitik anzuwenden, sind Abiturienten zweifellos überfordert. Komplizierte, selbst von Experten kaum zu durchschauende Elemente unserer Sicherheitsarchitektur eignen sich, so wichtig sie sind, kaum für eine Bewertung durch Abiturienten. Interessant ist daher, was wir von Inhalten des Lehrplans erfahren. Offenkundig wird das Fach Gemeinschaftskunde im Lehrplan nach wie vor ganz und gar auf staatliches Handeln bezogen. Dies war im Schulsystem des späten 18. Jahrhunderts so angelegt, ist aber heute, gelinde gesagt, überholt.

Schülerinnen und Schüler sollten heute viel eher an die tatsächlichen gesellschaftlichen und gemeinschaftsbildenden Prozesse herangeführt werden, etwas über Wahlgemeinschaften, bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft erfahren - und allenfalls Kategorien dafür erarbeiten, wie politische Ordnungen unter Kategorien wie Herrschaft des Rechts, Menschen- und Bürgerrechte, Demokratie und kulturelle Traditionen (so die Standardkategorien der Uno-Menschenrechtskonvention, des Europarats usw.) zu beurteilen sind. Die Gelegenheit dieses "Falles" beim Abitur sollte man nutzen, um etwas zu ändern.

Dr. Rupert Graf Strachwitz, Berlin

Strenge Regeln für die Wirtschaft

Zu "Es knirscht" vom 17. Mai über den Zustand der deutschen Wirtschaft: Im Nachhinein lässt sich doch eindeutig feststellen, dass die Bundesregierung samt Bundesämtern Unternehmen wie Bayer, VW, Audi, BMW, Deutsche Bank und anderen Konzernen mit strengen Vorgaben und Kontrollen moralisch und wirtschaftlich besser gedient hätte als mit Klüngelei und Wegsehen.

Richard Geist, München

Kennzeichnung bringt so nichts

Zu "Kreise statt Ampel" vom 12. April: Die aktuelle Kennzeichnung von Lebensmitteln ist ein Witz! Um im Supermarkt diese winzigen Angaben lesen und bewerten zu können, benötigen wir neben Lupe und Taschenrechner auch einen guten, mathematischen Verstand. Diese winzigen, missverständlichen Verpackungsaufdrucke sind nicht mehr als ein Alibi. Man könnte auch sagen, dass Verbraucher hier gezielt veräppelt werden. Foodwatch und andere Organisationen kämpfen für die einfache Ampellösung, aber die Politik lässt sich von Lobbyisten einlullen. Statt für das Wohl der Wähler zu sorgen, wird der Wirtschaft gedient. Warum soll es bei der Ernährung anders sein? Es geht ja nur um unsere Gesundheit!

Achim Bothmann, Nordstemmen