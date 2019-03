12. März 2019, 19:40 Uhr Weitere Briefe Zum Bauhaus und zu Brücken

Das Bauhaus wird in diesem Jahr 100. Ein Leser erklärt, warum man in Bayern anfangs nicht so begeistert von dem Stil war. Ein anderer fordert eine bessere Absicherung von Brücken in Deutschland.

Zu hart, zu blechern

Zu "Kein Bauhaus in Bayern?" vom 5. März: Die Spuren der Wirkung des Bauhauses sind deshalb in Bayern so selten anzutreffen, weil das Land in den Zwanziger Jahren, wie auch vorher und auch heute noch, fest in der formalen und dekorativen Tradition des Kunsthandwerks verankert war. Nur in den allerersten Jahren seiner Existenz galten beim Bauhaus das kunsthandwerkliche Unikat als erstrebenswertes Erzeugnis. Der später einsetzende Bauhaus-Gedanke hinsichtlich der Normierung und Entpersonalisierung des Objektentwurfs wurde in Bayern aus pragmatischen Gründen infrage gestellt. Typische Kritik aus Bayern an die Bauhausformgebung wurde 1927 von U. Scher in einer Besprechung von einer Münchener Ausstellung von Edelmetallarbeiten, die Arbeiten des Nürnberger Gold- und Silberschmiedes Josef Pöhlmann enthielt: Die Teekanne ist zu konstruktiv, zu "bauhausmäßig". Die harten blechernen Formen entsprechen doch nicht einem Tafelgerät. Der Bauhaus-Gedanke entspringt einem abstrakten Denken, er sieht nach einem Versuche aus, "die reine Vernunft" zu materialisieren.

Gerade die bemerkenswerte Tradition des künstlerischen Handwerks hat Bayern damals vor einer Vereinnahmung durch dem Kunsthandwerk fremde Vorstellungen des Bauhauses bewahrt. Gleichwohl gab es Bayern am Bauhaus, das ließ man sich nicht nehmen: Der Münchener Bildhauer Josef Hartwig, der 1897/8 das berühmte Reliefmotiv an der Fassade des Ateliers Elvira nach dem Entwurf von August Endell ausführte, war 1921 bis 1925 Werkmeister in der Stein- und Holzbildhauerei am Bauhaus in Weimar und der Münchener Gold- und Silberschmied Rudolf Schwarz war Werkmeister in der Metallwerkstatt am Bauhaus Weimar, wo er den Studenten die Techniken altehrwürdigen Münchener Handwerkstradition beigebracht hat.

Dr. Graham Dry, München

Von Italien lernen

Zu "Steinschlag" vom 25. Februar: Um die jährlichen 500 Gefahrenmeldungen auf deutschen Autobahnen sind für die Bundesanstalt für Straßenwesen kein Grund, 39 619 Brücken über deutschen Fernstraßen mit Gittern abzusichern. Wie man es richtig macht, zeigt Italien. Das in deutschen Medien wegen des Absturzes der Morandi Brücke viel gescholtene Land hat es immerhin geschafft, seine Autobahnbrücken mit Gittern systematisch zu sichern.

Jean-Marc Creuset, Korschenbroich