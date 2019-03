27. März 2019, 18:46 Uhr Weitere Briefe Zu Steuerfahndern, Parkinson und Beeren

Warum Steuerfahnder sich mit Spesenrechnungen aufhalten statt Cum-Ex-Betrüger zu stellen, wie Parkinsondemenz missverstanden wird und warum die Aroniabeere doch ein Segen für die Medizin ist.

Parkinson, nicht Demenz

Zu "Im Nebel" vom 12. März: Anke Fossgreen schreibt: "Die Tau-Pathologie ist allerdings nicht spezifisch für die Alzheimerkrankheit - sie tritt auch bei Parkinson und anderen Formen von Demenz auf." Parkinson ist aber keine andere Form der Demenz, sondern in 30 bis 40 Prozent der Fälle der Parkinsonkrankheit tritt im späteren Verlauf und insbesondere im höheren Alter des Patienten eine andere Art der Demenz auf, die kein Alzheimer ist und die man dann, auch nicht gerade glücklich, als Parkinsondemenz bezeichnet, obwohl auch Menschen, die nicht an Parkinson leiden, im höheren Alter in einem nicht geringen Maße eine Demenz entwickeln.

Dr. Ulrich Klatt, München

Fahnder für die Spesen

Zu "Aus Mangel an Fahndern" vom 25. März: Trickreiche Steuerberater und Banker verstanden, den Staat um Milliarden Steuergelder mit Cum-Ex-Geschäften zu betrügen. Erst 2012 wurde dies per Gesetzesänderung verhindert. Man gewinnt allerdings den Eindruck, dass der Politik an einer Aufklärung nicht gelegen ist. Vor allem geht es um die Regierungskreise NRWs und des Bundes, die hierfür verantwortlich sind. 15 Steuerfahnder sind derzeit eingesetzt - 50 würden in NRW gebraucht. Oft wird mit erheblichem Personalaufwand bei Mittelständlern nach Spesenabrechnungen gefahndet statt nach den X- Milliarden der Cum-Ex-Betrüger.

Heinrich Mahr, München

Prävention mit Beeren

Zu "Bittere Wahrheit" vom 28. Februar: Auf Seite eins stand dieser Artikel zu mutmaßlichen Risiken, die für Verbraucher von der Aroniabeere ausgehen sollen. Darin wurde ein düsteres Szenario gezeichnet von einer dunklen Beere, deren Anbauflächen "weltweit wachsen" und die gar Blausäure enthält. Zwei Biologen erinnerten daran, dass es gefährlich sei, dieser Beere den Rang eines Medikamentes zuzuschreiben, zumal "keine wissenschaftlichen Studien am Menschen" vorlägen. Erstaunlich, denn klinische Studien mit Beeren und Beerenextrakten gibt es zuhauf, auch Arbeiten zur Aroniabeere. Untergegangen ist der Mehrwert eines neuen Ernährungsbewusstseins, für das Aroniabeeren, Heidelbeeren und Cranberries stehen. Die wiederentdeckte Freude an Obst und Gemüse birgt Potenzial für die Prävention von chronischen Krankheiten - ein wahrer Glücksfall.

PD Dr. Philipp Sand, Regensburg