25. Februar 2019, 18:31 Uhr Weitere Briefe Von Selbstbetrug und Empörung

Warum bloß müssen die Konsumenten Änderungen bewirken statt die Politik? Und warum empören sich generell so wenige Menschen im Land über offensichtliche Missstände? Leser fragen nach.

Politischer Rahmen fehlt

"Der große Selbstbetrug" vom 19. Februar:

Uwe Ritzer hat sicherlich recht, dass jeder einzelne noch mehr tun kann, um zum Beispiel das Klima zu schützen und umweltverträglich zu leben. Aber warum müssen Menschen durch ihren Konsum dafür sorgen, dass Tiere anständig gehalten werden? Warum müssen Menschen durch den Kauf von Bioweizen in Gang setzen, dass konventionell wirtschaftende Landwirte die letzten Reste der heimischen Flora und Fauna nicht auslöschen? Wie soll eine bewusst einkaufende Minderheit durch (Nicht-)Konsum dies bewirken? Das kann nicht funktionieren. Leider wird die wirksamste Lösung in diesem Kommentar so kurz angesprochen, als wäre sie unbedeutend: "Die Politik setzt Rahmenbedingungen für mehr Ökologie." Wo sind diese? Warum werden sie nicht gesetzt? Wenn die Politik zügig die Rahmenbedingungen schafft, lässt sich die für uns alle positive Erhaltung von Natur und Umwelt bewerkstelligen. Viele Veränderungen wurden in Deutschland durch Gesetze und nicht durch Konsumentenverhalten bewirkt (Dosenpfand, Katalysator, Nichtraucherlokale, Asbest, Atrazin, Glühbirnen). So sollte man die Unterschriften der Menschen für eine Veränderung nicht verächtlich machen, sondern als Versuch respektieren, etwas in Gang zu bringen und den Lobbyisten aus Agrar und Chemie etwas entgegenzusetzen.

Werner Brandl, München

Wo bleibt die Empörung?

Zu "Accessoire" vom 16./17. Februar:

Der scharfsichtige Text von Carolin Emcke zur ausbleibenden Empörung über das Verhalten von Facebook war überfällig. Und es gibt so viele Beispiele. Wo bleibt etwa die Empörung, wenn Menschen die 40 Jahre lang Vollzeit gearbeitet haben, eine Rente bekommen, die nicht zum Leben reicht? Millionen von Dieselfahrern werden quasi enteignet und Autofirmen, die betrogen haben, lassen sich dafür feiern, dass sie die Elektromobilität voranbringen. Wo bleibt die Empörung? Und wo bleibt sie vor allem, wenn wir Mauern gegen Flüchtlinge errichten (ob real oder im Kopf) und weiterhingnadenlos die Entwicklungsländer ausbeuten, um die Rohstoffe für unsere Batterien und Smartphones günstig zu bekommen? Solange wir immer noch jemanden finden, dem es schlechter geht, und der Kapitalismus für uns wenigstens ein paar Brosamen bereit hält, richten wir uns im verhältnismäßigen Wohlstand wohlgefällig ein und verzichten auf allzu laute Empörung, obwohl uns, mich eingeschlossen, vielfach die Schamesröte ins Gesicht schießen müsste.

Gerhard Langer, Kirchen