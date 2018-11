27. November 2018, 18:59 Uhr Weitere Briefe Renten und Verkehr

Nach Überprüfung des Rentenpakets hat ein Leser festgestellt, dass sich offenbar nichts verbessert hat. Er fordert eine grundlegende Reform. Eine Leserin verteidigt die Kritiker der Hochgeschwindigkeitstrasse Lyon-Turin.

Skandalöses im Rentensystem

"Berufssoldat bis 65" vom 19. November und "Rentenpaket verabschiedet" vom 9. November: Das Rentenpaket ist peinlich. Man hat 40 Jahre gearbeitet und fällt auf Hartz IV zurück (wenn man die Miete berücksichtigt, die bei Hartz IV bezahlt würde). Man hat mit relativ gutem Gehalt in 40 Jahren rund eine Million Euro einbezahlt. Was bleibt, ist eine Rente von netto 1100 Euro. Es geht nicht um eine Neiddebatte, sondern um Gerechtigkeit. Die Gefangenen, die arbeiten, werden in dem Paket wieder nicht berücksichtigt, obwohl die Landesjustizministerkonferenz das gefordert hat. Beamte zahlen in die Versicherung nicht ein, aber erhalten relativ gute Pensionen, das wird sowieso noch ein Problem für den Staat. Und dass Soldaten generell mit 55 in Rente gehen, ist auch skandalös. Es muss eine grundsätzlich neue Debatte zu einem gerechten Sozial- und Rentensystem geben.

Martin Singe, Bonn

Zu Recht auf den Barrikaden

"Auf den Barrikaden" vom 19. November: Im Artikel zu einer Demonstration Pro TAV (Treno Alta Velocità) in Turin stellt Ulrike Sauer Kritiker der Hochgeschwindigkeitsstrecke Lyon-Turin als europafeindlich und als Blockierer der italienischen Wirtschaft dar. Diese Neubaustrecke über den Frejuspass und durch das alpine Susatal ist jedoch berechtigterweise seit Jahrzehnten hoch umstritten. Schon heute wird das einst malerische Susatal, durch das Heinrich IV. nach Canossa pilgerte, vom Transitverkehr heftig geplagt, Autobahnbetonpfeiler prägen das Landschaftsbild. Die Gegner der gigantisch teuren Neubautrasse wünschen sich keineswegs eine Blockade des europäischen Verkehrsnetzes, sondern eine Umsetzung kostengünstigerer und effizienterer Alternativen, die das Wohl der Trassenanrainer nicht ganz außer Acht lassen.

Die negativen ökologischen und sozialen Belastungen sind immens, wie auch eine aktuelle Studie der Polytechnischen Universität Turin darlegt. Ein wichtiges Argument ist, dass der durch den Tunnelbau verursachte Abraum krebserregenden Asbeststaub freisetzt, der in die Lungen der Talbewohner gelangen kann. Die Kosten-Nutzen Bilanz des gigantischen Projekts ist keineswegs eindeutig. Die Dachorganisation für nachhaltige Entwicklung im Alpenraum Cipra weist auf wirtschaftlich wesentlich günstigere Alternativen für den alpenquerenden Personen- und Güterverkehr zwischen Frankreich und Italien hin.

Dagmar Horn, Augsburg