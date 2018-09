7. September 2018, 18:58 Uhr Weitere Briefe Google, Facebook und Co.

Ein Leser fordert angesichts der Dominanz der Amerikaner im Digitalen, Informatik schon im Kindergarten zu lehren. Ein anderer bezweifelt, dass politische Parteien Druck auf Facebook ausüben werden - wo sie es doch selbst so intensiv zur Wählerwerbung nutzen.

Die Realität ist härter

"Mitte" vom 1./2. September über den Hass auf der Straße und wer ihn schürt: Auf der Straße steht meines Erachtens nicht die von Carolin Emcke beschriebene "Mitte". Ich befürchte, viele Analysen in der "bürgerlichen" Presse sind, selbst wenn sie zutreffen, oft weit abgehoben von den alltäglichen Problemen der Menschen, die von Armut, desaströsen Schulgebäuden, katastrophalen Zuständen in der Pflege und vielem mehr geprägt sind - und all das kombiniert mit rein formalem Behördenalltag! Die SZ, die Zeit und andere, so gut sie es meinen, schweben sanft über den "Dingen". Die Realität, so befürchte ich, ist ein wenig härter. Und zwar, so sagt es uns jedenfalls die Politik, bei überquellenden Staatseinnahmen.

Wer profitiert, kritisiert nicht

"Unter falscher Flagge" vom 24. August: Ich erwarte nicht, dass uns unsere Politiker vor Wahlmanipulationen auf Informationsplattformen schützen, da alle deutschen Parteien zum Beispiel Facebook selbst für Microtargeting und teilweise auch Dark Posts nutzen. Hiermit können unterschiedliche Zielgruppen wie Unternehmer, Homosexuelle, Frauen oder Menschen verschiedener Herkunft, Ethnie, Religionszugehörigkeit umworben werden, ohne dass die anderen Wähler dies zu sehen bekommen. Für solche Maßnahmen zahlen die deutschen Parteien alleine an Facebook zweistellige Millionenbeträge in jedem Wahlkampf und sie unterstützen damit aktiv solche Manipulationsmöglichkeiten und deren Weiterentwicklung.

Informatik in die Kindergärten

In "Macht ohne Grenzen" vom 31. August wird eine Argumentationslinie wiederholt, die in weiten Teilen der deutschen bzw. europäischen Diskussion so schon sehr lange vertreten wird. Dabei wird allerdings hier wie dort nicht berücksichtigt, dass Google (und andere Silicon-Valley-"Monopolisten") ja offenbar ein bestehendes Bedürfnis befriedigt (Mail, Suche, Dokumente), welches anderweitig auf dem Markt nicht befriedigt werden kann.

Wie kann man dieser Alternativlosigkeit begegnen? Am besten, indem man Alternativen schafft. Und hier scheint sich der alte Kontinent sehr schwer zu tun: Wir sind gut darin, über Einschränkungen Geschäftsmodelle zu regulieren (Stichwort DSGVO), aber sehr schwach darin, eigene zu schaffen bzw. wenigstens fremde (gut) zu kopieren. Einer der Gründe dafür liegt sicherlich, neben vielen weiteren Gründen, in einer mangelhaften Bildung weiter Teile der Bevölkerung zu digitalen Themen. Dies zeigt sich ja auch in den jahrelangen und auch jetzt wieder diskutierten, erfolglosen Gehversuchen unserer politischen Elite bei diesem Thema (Stichwort: Digitalrat). Das führt zum einen zu einem generellen Mangel an Beurteilungskompetenz bezüglich der Konsequenzen der Nutzung der Dienste und, viel schlimmer eigentlich, zu einem langfristigen Mangel an Kompetenz, um Europa in diesen Geschäftsfeldern endlich wieder auf Augenhöhe mit den USA (und auch China) zu bringen. Ich schlage zwei konkrete Maßnahmen vor: 1. Abschaffung der Börsenpropaganda vor der "Tagesschau" und Ersatz dieser durch drei Minuten digitale Bildung für jeden. 2. Konsequente Verankerung von Informatikthemen im deutschen Schulsystem, vom Kindergarten bis zum Gymnasium. Als Vater dreier Kinder kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das deutsche Bildungssystem hier in allen Bereichen fatale Defizite aufweist, die die Zukunftsfähigkeit Europas für die nächsten Generationen in Gefahr bringen.

