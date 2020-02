Alter ist relativ

"Zu alt" vom 1./2. Februar: "Alt werden ist nichts für Feiglinge", meinte einmal eine in die Jahre gekommene amerikanische Schauspielerin. In der Tat! Inzwischen befällt schon 27-Jährige die Angst, zu alt zu sein für Heidi Klum. Und die wäre höchstwahrscheinlich wiederum zu alt für den greisen Richard "Mörtel" Lugner. Der lässt sich auf den Wiener Opernball bevorzugt von jüngeren Damen begleiten.

Bei all dem Jugendwahn, der in unserer Gesellschaft sonst grassiert, ist es doch schön, dass wenigstens die deutsche Wirtschaft ihre jugendlichen 67-Jährigen so sehr schätzt, dass die gerne noch bis siebzig oder länger arbeiten dürften.

Manfred Jagoda, Ismaning

Fieber messen ist wichtig

Zu "Schluss mit 37 Grad" vom 21. Januar: Ein Satz zur Wichtigkeit der Fiebermessung fehlt in dem Artikel. Die häufig gestellte Frage in der Praxis: "Haben Sie Fieber gemessen?" wird häufig bejaht und mit einem obligaten Griff an die Stirn unterlegt. Vergessen wird, dass diese Methode unzulässig ist, um die Körpertemperatur zu bestimmen. Unverständlich, zumal viele exakt und schnell messende Fieberthermometer (Haut-, Ohrmessung etc.) die lästige und zeitraubende Methode der rektalen Messung inzwischen nahezu vollkommen überflüssig machen.

Dr. Peter Roth, München

Bahnumbau dauert länger

Zu "Auf halber Strecke" vom 7. Januar: Als gelernter Eisenbahner halte ich die Versprechungen der Bundesregierung und der DB AG für unseriös, denn mit dem heutigen Planungsrecht wird trotz vieler Milliarden Euro ein Ausbau der Engpässe der Hauptabfuhrstrecken und eine Kapazitätserweiterung der Knoten unmöglich sein. Bevor hier nichts passiert, brauchen wir über mehr Verkehr auf der Schiene und die Reaktivierung von Gleisen nicht zu sprechen! Auch die gravierenden Kapazitätsengpässe bei Gleisbau- und Elektrifizierungsfirmen müssen beachtet werden.

Künftig soll der Zugverkehr auf dem 33 400 km langen Streckennetz von 280 digitalen Stellwerken - jetzt gibt es zwei - gesteuert werden, die 2600 Stellwerke heutiger Bauarten ersetzen. Dieses wird im Laufe von Jahrzehnten auf vielen Strecken geschehen und für Fahrgäste und Güterverkehrskunden kaum spürbare, kurzfristige Verbesserungen bringen. Ohne den genannten ersten Schritt zu tun, ist das auch nicht möglich!

Wolfgang Merten, Stade