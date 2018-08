13. August 2018, 18:45 Uhr Was kommt Neuer Anstrich

Nutzer der Digitalausgabe dürfen sich am Dienstag und Mittwoch auf ein Lese-Plus freuen. Elisabeth Gamperl hat eine Geschichte von Peter Burghardt aus dem Jahr 2004 neu aufbereitet. Der Titel des Stücks: "Der Tod und die Rosen."

Jetzt wird es wieder ernst für die Fußballprofis. Am Wochenende steht die erste Runde des DFB-Pokals an, am Freitag darauf startet dann die Bundesliga. Beim FC Bayern, dem Serienmeister der vergangenen Jahre, ist vor allem eines neu: der Trainer. Niko Kovac, 46, versucht, die Fußstapfen zu füllen, die Jupp Heynckes, 73, bei seinen vier Engagements in München hinterlassen hat. Wie Kovac das hinbekommen will? Einige Ansätze hat er der Sportredaktion in einem ausführlichen Interview verraten, das in der nächsten SZ am Wochenende erscheint.

Das Buch Zwei der Ausgabe betrachtet ebenfalls den beliebtesten Sport der Deutschen - allerdings aus einem gänzlich anderen Blickwinkel: Thomas Hummel hat über Monate beobachtet, wie in den Jugend-Leistungszentren der Bundesligisten die nächste Kicker-Generation geformt wird und auch einigen nachgespürt, für die der Traum nicht aufging.

In Deutschland leben derzeit rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz. Jedes Jahr treten mehr als 300 000 Neuerkrankungen auf, es handelt sich also um ein Massenphänomen. Mit diesem will sich die Seite 2 der nächsten Wochenendausgabe beschäftigen. Weil die Bevölkerung im Durchschnitt immer älter wird, gibt es weit mehr Neuerkrankungen als Sterbefälle unter den bereits Erkrankten. Welche gewaltigen Herausforderungen das für die Gesellschaft bringt, wird ein Schwerpunkt des Themas der Woche sein, wie sich unmittelbar Betroffene fühlen, ein zweiter. Innenpolitik-Redakteurin Ulrike Heidenreich hat dazu ein ergreifendes Interview mit einem Demenz-Kranken geführt.

Nutzer der Digitalausgabe dürfen sich auch in dieser Feiertagsnummer auf ein Lese-Plus freuen. Elisabeth Gamperl hat eine Geschichte von Peter Burghardt aus dem Jahr 2004 neu aufbereitet. In dieser beschreibt der damalige Südamerika-Korrespondent der SZ, wie eine junge Kolumbianerin, die aus dem Elend kam und den Drogenbaron Escobar kannte, zum Filmstar wurde und dann ins Gefängnis musste. Der Titel des Stücks: "Der Tod und die Rosen."