Detailansicht öffnen Stuhlmontage im Bundestag 2017: Damals, nach der Wahl im Oktober, mussten zusätzliche Sitze her, zur Wahl 2021 sollen es wieder weniger werden. Aber mit der dazu nötigen Wahlrechtsreform tun sich die Parteien schwer. (Foto: dpa)

Zu "Mythos Direktmandat" vom 27. Januar, "Der Fünf-Jahres-Plan" vom 23. Januar sowie zu "Wachstumsbremse dringend gesucht" vom 18./19. Januar:

Wie wäre es mit Doppelproporz?

Vor meinen Kindern liegen 20 Gummibären. Bevor sie in die Tüte greifen, sagt der Älteste, dass es besser aussähe, wenn sie fünf Gummibären übrig ließen; man müsse sich nur auf eine gerechte Verteilung einigen. Es werden alle Gummibären gegessen. Genauso können sich die Abgeordneten nicht darauf einigen, die Größe des Bundestags zu beschränken.

Seit das Bundesverfassungsgericht das Bundeswahlgesetz (BWG) 2008 für verfassungswidrig erklärt hat, haben die Parlamentarier 2011 ein erneut verfassungswidriges BWG und 2013 das gültige BWG, das zum Aufblähen des Bundestags führt, verabschiedet. Da das aktuelle BWG nicht gegen die Verfassung verstößt, kann das Bundesverfassungsgericht diesmal nicht helfen. Stattdessen müssen die Experten ran. Und die haben durchaus gute Vorschläge im Köcher.

Es gibt ein Verfahren, das die Anzahl der Wahlkreise bei 299 belässt und sowohl den bundesweiten Parteien- wie auch den regionalen Bundesländerproporz sichert. Es wird kurz "Doppelproporz" genannt und wurde von Professor Pukelsheim aus Augsburg erfolgreich für viele Kantonswahlen in der Schweiz eingeführt. Auch beim Doppelproporz verbleiben Überhangmandate (ÜM), allerdings viel weniger als bei anderen proportionalen Verfahren.

Bei hypothetischen 680 Sitzen ergeben sich für die Bundestagswahl 2017 nur zwei ÜM (für die CSU) und für eine Zuteilung nach aktuellen Meinungsumfragen (Allensbach, Dez. 2019) insgesamt elf Überhangmandate (neun für die CDU und zwei für die CSU). Diese ÜM sollte man bis zu der vom Bundesverfassungsgericht erlaubten Grenze von 15 ÜM ohne Ausgleich dulden und darüber hinaus kappen. Die Mutter wird ein Machtwort sprechen müssen, damit ein paar Gummibären übrig bleiben.

Prof. Dr. Wolfgang Bischof, Rosenheim

Abgeordnete ohne Legitimation

Ein Bundestag mit gegenwärtig 709 Abgeordneten statt der Sollstärke von 598 Abgeordneten ist sehr teuer und schwerfällig. Der eigentliche Skandal ist aber, dass die 65 Abgeordneten, die Ausgleichsmandate erhalten haben, nicht gewählt wurden. Sie erhielten Ihre Sitze aus Proporzgründen nur, weil andere Abgeordnete Überhangmandate erzielten. Hier ist also schnellstmöglichst ein Demokratieskandal zu beseitigen. Endlose Diskussionen über den Wert von Direktmandaten etc. sind lächerlich angesichts der Größe des Skandals.

Eine Reform, die 598 Sitze gewährleistet, muss rechtzeitig zur nächsten Bundestagswahl her. Hauptblockierer ist die CDU, die sich immerhin langsam bewegt, und noch mehr die CSU. Regelmäßig desavouieren sie den Parlamentspräsidenten durch Ablehnung von Vorschlägen, erst Lammert, dann Schäuble, beide Mitglieder der CDU. Bis zu einer Lösung muss man daher meines Erachtens jeden CDU/CSU-Abgeordneten als Gefahr für die demokratische Legitimation des Parlaments betrachten. Der Wähler muss wieder entscheiden und nicht Parteiinteressen.

Dr. Hannes Merten, München

Anfangs rund 400 Volksvertreter

Der erste Bundestag hatte 402 Sitze. Die Wahrscheinlichkeit der Wiederwahl der Abgeordneten ist umso höher, je mehr Sitze es in der nächsten Legislaturperiode gibt. Daher stieg die Sitzanzahl stetig auf derzeit 709, zukünftig wohl auf über 800.

Abgeordnete sind auch nur Menschen und denken primär an sich, zumindest mehrheitlich. Es ist daher nur für die ferne Zukunft, wenn es primär andere betrifft, ein Abspecken der Sitzanzahl zu erwarten.

Wolfgang Maucksch, Herrieden

Zwei Systeme hälftig anwenden

Die passabelste Zielsetzung heißt: insgesamt 500 Parlamentarier im Deutschen Bundestag. Dies ließe sich halten, wenn die Summe aller Mandate mit 500 Abgeordneten durch Parlamentsbeschluss und Verfassungsgericht verbindlich neu festgelegt wird. Die Hälfte der Sitze müsste bei weiterhin geltendem gemischten Mehrheits- und Verhältniswahlrecht eins zu eins den Stimmkreisabgeordneten in 250 deutschen Wahlkreisen und den 250 erfolgreich positionierten Parteivertretern auf den Länderlisten zukommen. Überhangmandate entfallen. Die Fünf-Prozent-Klausel auf dem gesamten Bundesgebiet bleibt.

Dabei werden die auf den Länderparteilisten errungenen Mandate in den einzelnen Bundesländern prozentual zunächst in einen Gesamtschlüssel pro Bundesland gemäß Bevölkerungsanteil gebracht. So erhält zum Beispiel ein Bundesland mit zehn Millionen deutschen Einwohnern 1/8 dieser Sitze, entsprechend dem Quotienten 80 000 000 geteilt durch 10 ergibt 8, also 1/8 von 250, damit 31 Zweitstimmenmandate. Ein Bundesland mit acht Millionen deutschen Einwohnern bekäme dementsprechend 25 Zweitstimmen-Abgeordnete. So hat man einen Zuteilungsschlüssel für jedes einzelne der deutschen Bundesländer parat. Gemäß diesem Länderschlüssel wäre es möglich, die zu vergebenden Mandate in ähnlichem Vorgehen auf die in dem jeweiligen Bundesland erfolgreichen Parteien prozentual aufzuteilen.

So könnte bereits ab der nächsten Bundestagswahl ein überblickbares und handlungsfähiges, einer wirkungsfähigen Demokratie entsprechendes Abbild des Wählerwillens hergestellt werden. Es müssten sich dann zwei Drittel der Parlamentarier für ein solches Verfahren entscheiden. Die Funktionsfähigkeit durch einsichtige Verkleinerung hätte große Vorteile für unser Staatswesen, unter anderem, dass auch die jeweilige innerparteiliche Willensbildung durchschaubarer würde.

Dr. Friedrich Wambsganz, Uffing

Direktmandat bei 50 Prozent plus

Es bräuchte nur eine kleine Änderung des Wahlrechts, um die Ausgleichs- und Überhangmandate zukünftig zu verhindern. Ein Abgeordneter erhält ein Direktmandat nur dann, wenn er die absolute Mehrheit in seinem Wahlkreis erhält. Wieso sollte ein Abgeordneter, der von mehr als 50 Prozent der Stimmberechtigten nicht gewählt wurde, diesen Wahlkreis auch exklusiv vertreten? Natürlich müssten alle Wahlkreiskandidaten auf der Liste vertreten sein und würden dann nach Stimmanteilen über die Liste ins Parlament entsprechend dem Zweitstimmenergebnis entsandt, sodass die schwächsten Direktkandidaten leer ausgehen würden.

Nachteil: Nicht jeder Wahlkreis hat automatisch auch einen Abgeordneten im Parlament, aber dies muss kein Schaden sein; schließlich sind die Parlamentarier ihrem Gewissen und dem gesamten Volk verpflichtet, nicht nur lokalen Interessen des Stimmkreises.

Manfred Mayr, München

Was kosten 200 Abgeordnete?

Mich als Wählerin und Steuerzahlerin würde brennend interessieren, wie viel jeder Abgeordnete verdient, welche Sonderprivilegien er hat und wie hoch seine schnellen Pensionsansprüche sind. Mit anderen Worten: wie viel circa 200 Abgeordnete mehr pro Legislaturperiode und über Jahrzehnte Rentenansprüche den Steuerzahler kosten. Sobald Wählerinnen und Wähler erfahren, was den Staat diese zusätzlichen Abgeordneten mehr kosten, wird er sich überlegen, ob er die CSU als Profiteur dieses Missstandes wählt.

Gertrud Winter, München

Unabhängiges Gremium berufen

Am Nichtzustandekommen der Wahlrechtsreform trägt nicht eine Partei allein die Schuld, vielmehr wurden quer durch alle Parteien die jeweiligen Vorschläge des politischen Gegners über Jahre hinweg konsequent abgelehnt. Ein Ausweg ist nicht in Sicht, außer die Parteien könnten sich durchringen, ein Gremium von unabhängigen Professoren zu beauftragen, einen verbindlichen, auf dem personalisierten Verhältniswahlrecht basierenden Vorschlag zur Reduzierung des Bundestags auf 598 Mandate zu erarbeiten. Doch nicht mal darauf kann sich die politische Klasse einigen, aus Angst, der Vorschlag könnte die eigene Partei mehr belasten als den Gegner. So bleibt die traurige Erkenntnis, dass die Politik in ihrer grundsätzlichen Reformunfähigkeit auch vor einer Wahlrechtsreform kneift.

Josef Geier, Eging

Die Wähler stimmen ab

Machen wir es doch so: Über dem Parlament steht der Bürger als Souverän. Jede im Bundestag vertretene Partei kann einen Vorschlag zum neuen Wahlrecht machen, unter der Prämisse, dass die Zahl der Abgeordneten auf 600 begrenzt ist, und das Volk entscheidet.

Walter Mair, Diedorf