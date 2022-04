Interview von Katharina Wetzel

Zu zögerlich, mutlos und ohne politische Weitsicht: Der Bonner Ökonom Moritz Schularick, 46, kritisiert die Haltung der deutschen Bundesregierung in der Embargofrage scharf. Diese übernehme keine Verantwortung und tue nur so viel, wie unter internationalem Druck minimal möglich sei, um Russlands Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Dabei wäre ein Energie-Embargo für russisches Erdöl und Erdgas für die heimische Wirtschaft verkraftbar, hat er in einer Studie mit anderen Wissenschaftlern ausgerechnet. Ein Gespräch über Deutschlands Rolle in der EU und die Folgen des Krieges in der Ukraine.